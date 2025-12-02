HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI: Hakim ve savcıların görev yerler belli oldu mu?

Meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan yargı adaylarının merakla beklediği Hakim Savcı Kura Sonuçları, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından resmen ilan edildi. Peki, Hakim ve savcıların görev yerler belli oldu mu? Hakim savcı kura sonuçları haberimizde!

HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI

Yargı teşkilatının kritik bir adımı olan bu süreç, Türkiye genelinde adaletin etkin işleyişi ve yeni nesil hukuk görevlilerinin doğru görevlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda adaylar, meslek hayatlarına başlamadan önce cübbe teslimi ve görev yeri bilgilendirmeleri için süreçleri titizlikle takip ediyor.

HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ





HAKİM VE SAVCI SALGININ GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

HSK tarafından yapılan açıklamada, mesleğe kabul edilen hakim ve Cumhuriyet savcıları için tebrik mesajı yayımlandı. HSK yetkilileri, adayların yeni görev yerlerinin ülkeye, yargı teşkilatına ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Akademisi eğitimlerini tamamlayan 28. Dönem Adli Yargı ve 18. Dönem İdari Yargı adaylarından toplam 1351 hâkim ve Cumhuriyet savcısının mesleğe kabul edildiğini belirtti. Bakan Tunç, ayrıca eğitimlerini tamamlayan adayların sınavlarda dereceye girenlerine cübbe teslimini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu açıklamalarla birlikte, adayların görev yerlerinin belirlendiği ve mesleğe kabul sürecinin resmi olarak tamamlandığı netlik kazandı.