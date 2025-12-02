Haberler

HAKİM SAVCI KURA SONUÇLARI: Hakim ve savcıların görev yerler belli oldu mu?

Güncelleme:
Hakim ve savcıların görev yerlerinin belirlendiği kura sonuçları açıklandı. Yeni görev yerlerine atanacak hakim ve savcılar, kura sonuçlarının ardından görevlerine başlayacaklar. Peki, Hakim ve savcıların görev yerler belli oldu mu? Detaylar ve görev yerleri hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan yargı adaylarının merakla beklediği Hakim Savcı Kura Sonuçları, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından resmen ilan edildi. Peki, Hakim ve savcıların görev yerler belli oldu mu? Hakim savcı kura sonuçları haberimizde!

Yargı teşkilatının kritik bir adımı olan bu süreç, Türkiye genelinde adaletin etkin işleyişi ve yeni nesil hukuk görevlilerinin doğru görevlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda adaylar, meslek hayatlarına başlamadan önce cübbe teslimi ve görev yeri bilgilendirmeleri için süreçleri titizlikle takip ediyor.

HAKİM VE SAVCI SALGININ GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

HSK tarafından yapılan açıklamada, mesleğe kabul edilen hakim ve Cumhuriyet savcıları için tebrik mesajı yayımlandı. HSK yetkilileri, adayların yeni görev yerlerinin ülkeye, yargı teşkilatına ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklamasında, Adalet Akademisi eğitimlerini tamamlayan 28. Dönem Adli Yargı ve 18. Dönem İdari Yargı adaylarından toplam 1351 hâkim ve Cumhuriyet savcısının mesleğe kabul edildiğini belirtti. Bakan Tunç, ayrıca eğitimlerini tamamlayan adayların sınavlarda dereceye girenlerine cübbe teslimini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu açıklamalarla birlikte, adayların görev yerlerinin belirlendiği ve mesleğe kabul sürecinin resmi olarak tamamlandığı netlik kazandı.

