HAKİM SAVCI ATAMALARI TAM LİSTE: HSK atama kararları açıklandı mı? Kimler atandı, kimlerin görev yeri değişti?

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 yılına ilişkin Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesini yayımlayarak Türkiye'nin yargı teşkilatında son yılların en kapsamlı düzenlemelerinden birine imza attı. Kararname ile 621 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ataması yapılırken 1.840 müstemir yetki düzenlemesi gerçekleştirildi. Peki, HSK atama kararları açıklandı mı? Kimler atandı, kimlerin görev yeri değişti? Hakim ve savcı atamaları tam liste haberimizde!

HSK'nın yayımladığı kararname ile adli yargıda 621 hâkim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri resmen belirlendi. Bölge adliye mahkemelerine toplam 115 üye hâkim atanırken, istinaf yargısının kapasitesini güçlendirmek amacıyla 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere 17 yeni daire faaliyete geçirildi.

Bu yeni yapılanma ile özellikle yüksek iş yüküne sahip büyük şehirlerdeki istinaf mahkemelerinin daha etkin çalışması, yargılamaların hızlanması ve karar süreçlerinin kısalması hedefleniyor.

Ayrıca, Beyşehir, Erbaa, Kâhta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

RESMİ GAZETE HSK ATAMA KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan 2025 Yılı Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamesi Resmi Gazete ile eş zamanlı olarak yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Böylece hâkim ve savcıların yeni görev yerlerine ilişkin düzenlemeler resmiyet kazandı.

Kararnamenin yayımlanmasıyla birlikte:

Ataması gerçekleştirilen hâkim ve savcıların listesi erişime açıldı,

Müstemir yetki düzenlemeleri netleştirildi,

Yeni kurulan mahkemeler resmen faaliyete geçti.

Bu kararname, Türkiye'de 2025 yılı yargı yapılanmasının temel çerçevesini oluşturuyor.

KİMLER ATANDI, KİMLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ?

HSK kararname detaylarına göre görev yeri değişen ve yeni görevlere atanan isimler, yargının birçok alanında önemli yapısal değişikliklere işaret ediyor. Özellikle yoğun iş yükünün bulunduğu adliyelerde yeni hâkim ve savcı görevlendirmeleri yapılırken, istinaf ve idare mahkemelerinin güçlendirilmesi ön planda tutuldu.

Adli Yargı Atamalarının Detayları

Toplam 621 hâkim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

Bölge adliye mahkemelerine 115 üye hâkim görevlendirildi.

17 yeni daire faaliyete geçirildi; böylece istinaf yargısının iş gücü artırıldı.

Mahkeme yapılanmasında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek 319 mahkeme müstakil hâle getirildi.

Yeni kurulan 85 mahkeme ile birlikte toplamda 404 mahkeme aktif hale getirildi.

İdari Yargıda Yeni Düzenlemeler

İdari yargıda ise önemli bir genişleme yapıldı:

219 hâkim idari yargıya atandı.

Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemeleri güçlendirildi.

Bingöl, Amasya, Hakkâri ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri hizmete alındı.

Bu adımlar, özellikle doğu ve iç Anadolu bölgelerinde idari yargının erişilebilirliğini artırmayı ve iş yükünü dengelemeyi amaçlıyor.