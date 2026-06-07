Hakan Safi başkan oldu mu, Hakan Safi kaç oy aldı?

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen kongre seçimlerinin ardından Hakan Safi’nin aldığı oy sayısı ve başkanlık sonucu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. “ Hakan Safi başkan oldu mu?” sorusu sosyal medyada yoğun şekilde araştırılırken, kongre üyeleri ve taraftarlar resmi açıklamaları bekliyor. Seçim sonucuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

FENERBAHÇE’DE TARİHİ KONGRE HEYECANI SÜRÜYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadıköy’de gerçekleştirilen ve kulüp tarihinin en kritik kongrelerinden biri olarak gösterilen seçim süreciyle büyük bir heyecana sahne oluyor. Sarı-lacivertli camiada binlerce kongre üyesi, kulübün yeni yönetimini belirlemek üzere sandık başında oy kullanmaya devam ediyor.

OY VERME İŞLEMİ SABAH SAAT 10.00’DA BAŞLADI

7 Haziran 2026 Pazar günü eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 10.00 itibarıyla başladı. Gün boyunca sürecek olan seçimde üyeler, kulübün geleceğini şekillendirecek yönetimi belirlemek için yoğun katılım gösteriyor.

OY SAYIMI SAAT 17.00’DE BAŞLAYACAK

Tüzük gereği oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının hemen ardından görevliler tarafından oy sayım süreci başlatılacak. Sayımın başlamasıyla birlikte ilk sonuçların kısa süre içinde ortaya çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy sayımının başlamasıyla birlikte sandık bazlı sonuçların kademeli olarak duyurulması planlanıyor. Kongre salonunda bulunan dev ekranlar ve FB TV üzerinden anlık paylaşımlar yapılacak. Taraftarlar ve kongre üyeleri, resmi sonuçları yakından takip edecek.

TARAFTARLAR SONUCA KİLİTLENDİ

Seçim heyecanının doruğa ulaştığı kongrede sarı-lacivertli camia, yeni başkanın kim olacağını merakla bekliyor. Milyonlarca taraftar ekran başında gelişmeleri takip ederken, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni dönemini belirleyecek sonuçların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.