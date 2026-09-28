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Hakan Çalhanoğlu neden yok, Türkiye İtalya maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, kadroda yok mu? Hakan Çalhanoğlu milli takımı bıraktı mı?

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Hakan Çalhanoğlu neden yok, Türkiye İtalya maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, kadroda yok mu? Hakan Çalhanoğlu milli takımı bıraktı mı?
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Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye-İtalya maçındaki durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Hakan Çalhanoğlu neden yok, Türkiye-İtalya maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, kadroda yok mu?” soruları gündeme gelirken, yıldız futbolcunun milli takımı bırakıp bırakmadığı da araştırılıyor.

Türkiye’nin İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Hakan Çalhanoğlu’nun kadroda olup olmadığı merak konusu oldu. Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun neden forma giymediği, yedekler arasında bulunup bulunmadığı ve “ Hakan Çalhanoğlu milli takımı bıraktı mı?” iddiasının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK? TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA MI?

Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı maç öncesinde Hakan Çalhanoğlu'nun kadroda yer alıp almadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bu milli takım kampında aday kadroya dahil edilmedi. Bu nedenle deneyimli futbolcu Türkiye-İtalya maçında forma giyemeyecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi maçları için açıklanan aday kadrosunda yer almıyor. Milli takımın önemli oyuncularından olan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Fransa ve İtalya karşılaşmalarında takımını sahada destekleyemeyecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDA YOK MU?

Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Türkiye-İtalya maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun aday kadroda bulunmaması nedeniyle karşılaşmada yedek kulübesinde de yer alması beklenmiyor. Çalhanoğlu'nun yokluğunda milli takımın orta saha tercihleri merak konusu oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU YERİNE ARDA GÜLER 10 NUMARAYI GİYECEK

Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım kadrosunda bulunmaması nedeniyle 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi. Uzun süredir Ay-Yıldızlı formayla 10 numarayı taşıyan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle bu kez formasını genç yıldız Arda Güler'e bıraktı.

ARDA GÜLER'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Arda Güler, kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 10 numaralı formayı kendisine bırakmasının ardından deneyimli futbolcuya teşekkür etti. Milli takımda forma numarasındaki bu değişiklik, iki oyuncu arasındaki dayanışmanın da dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almaması, “ Hakan Çalhanoğlu milli takımı bıraktı mı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak mevcut durumda Çalhanoğlu'nun milli takımı bıraktığına ilişkin bir durum söz konusu değil. Futbolcunun bu maçlarda kadroda bulunmamasının nedeni sakatlığı olarak açıklandı.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. UEFA Uluslar A Ligi kapsamında gerçekleştirilecek mücadele saat 21.45'te başlayacak. Türkiye'de oynanacak karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

TÜRKİYE'NİN YOĞUN MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında zorlu bir maç programına sahip. Türkiye, Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından deplasmanda Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyememesi ise bu maçlar öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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