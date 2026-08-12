Haberler

Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı kimdir?

Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu listesinde yer almasıyla gündeme geldi. Peki, Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı kimdir? Detaylar haberimizde.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu listesinde yer almasıyla gündeme geldi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çeşitli görevler üstlendiği bilinen Hakan Bayrakçı'nın oğlu olan Mesut Bleda Bayrakçı'nın eğitim hayatı, mesleği ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki, Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı kimdir? Detaylar haberimizde.

HAKAN BAYRAKÇI'NIN OĞLU MESUT BLEDA BAYRAKÇI KİMDİR?

Mesut Bleda Bayrakçı, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğludur. Bayrakçı'nın adı, YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu listesinde yer almasıyla gündeme geldi.

Mesut Bleda Bayrakçı'nın eğitim hayatı, mesleği ve özel yaşamına ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda