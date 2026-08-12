SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı, YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu listesinde yer almasıyla gündeme geldi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çeşitli görevler üstlendiği bilinen Hakan Bayrakçı'nın oğlu olan Mesut Bleda Bayrakçı'nın eğitim hayatı, mesleği ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki, Hakan Bayrakçı'nın oğlu Mesut Bleda Bayrakçı kimdir? Detaylar haberimizde.

HAKAN BAYRAKÇI'NIN OĞLU MESUT BLEDA BAYRAKÇI KİMDİR?

Mesut Bleda Bayrakçı, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın oğludur. Bayrakçı'nın adı, YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu listesinde yer almasıyla gündeme geldi.

Mesut Bleda Bayrakçı'nın eğitim hayatı, mesleği ve özel yaşamına ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor.