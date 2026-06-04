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Haftaya cuma okullar tatil mi?

Haftaya cuma okullar tatil mi?
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Haftaya cuma okullar tatil mi? Resmi tatil takvimi nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler gelecek haftanın eğitim programını araştırmaya başladı. Özellikle cuma günü okulların açık olup olmayacağı ve ders işlenip işlenmeyeceği konusunda arama motorlarında yoğun sorgulamalar yapılıyor.

Milyonlarca öğrenci ve veli, "Haftaya cuma okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Resmi tatiller ve bayram takvimi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinde değişiklik olup olmayacağı gündemdeki yerini korurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimine çevrildi. İşte gelecek hafta cuma günü okulların durumu hakkında merak edilenler.

12 HAZİRAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 12 Haziran Cuma günü okullar tatil olacak. Eğitim kurumlarında ders işlenmeyecek ve öğrenciler için izin uygulanacak.

Karar, özellikle sınav hazırlıkları ve organizasyon süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındı.

OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Bakanlığın aldığı kararın temel nedenlerinden biri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları oldu.

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS sınavı, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle yeniden planlandı. Milli maçın Türkiye saatiyle sabah 07.00'de başlayacak olması nedeniyle sınav tarihi 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

Bu değişiklik sonrasında sınav organizasyonlarının eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edilmesine karar verildi.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan yeni düzenlemeye göre LGS merkezi sınavı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sınava girecek öğrenciler ve veliler, sınav giriş belgeleri ile sınav merkezlerine ilişkin duyuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarından takip edebilecek.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANIYOR?

12 Haziran'da uygulanacak tatil kararı sonrasında "Okullar erken mi kapanıyor?" sorusu da gündeme geldi. Ancak mevcut takvimde eğitim öğretim yılının bitiş tarihiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran Cuma günü kapanacak.

YAZ TATİLİ ÖNE ÇEKİLDİ Mİ?

Veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen bir diğer konu da yaz tatilinin erkene alınıp alınmadığı oldu. Bakanlığın açıkladığı resmi takvime göre yaz tatili tarihleri değişmedi.

Bu nedenle okulların erken kapanması veya yaz tatilinin öne çekilmesi söz konusu değil. Eğitim öğretim faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda 26 Haziran'a kadar devam edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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