Çalışanların yıllardır en çok merak ettiği konular arasında yer alan "Hafta sonu tatili yıllık izinden sayılır mı?" sorusu, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararıyla yeniden gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yıllık ücretli izin hesaplamasında hafta tatili günlerinin nasıl değerlendirileceği netlik kazandı. Peki, Hafta sonu tatili yıllık izinden sayılır mı? Hafta sonu tatili (Cumartesi-Pazar) yıllık izinden düşer mi? Detaylar...

HAFTA SONU TATİLİ YILLIK İZİNDEN SAYILIR MI?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karara göre, işçinin yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılamıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan emsal kararda, hafta tatilinin işçinin dinlenme hakkı kapsamında ayrı bir hak olduğu vurgulanırken, bu günlerin yıllık izin süresine dahil edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Karara konu olan dosyada işçinin toplam 28 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede izin süreleri içerisinde toplam 4 hafta tatili günü bulunduğu belirlendi. Yargıtay ise söz konusu hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti.

Bu karar doğrultusunda yıllık izin hesabı yapılırken hafta tatili günlerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiği ortaya konuldu.

HAFTA SONU TATİLİ (CUMARTESİ-PAZAR) YILLIK İZİNDEN DÜŞER Mİ?

Yargıtay'ın yayımlanan kararına göre çalışanların yıllık izin dönemine denk gelen hafta sonu günleri yıllık izin hesabına dahil edilmeyecek.

Bu kapsamda hafta tatili olarak değerlendirilen Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izin süresinden düşülmesi mümkün olmayacak. Kararda hafta tatilinin, yıllık ücretli izin hakkından bağımsız olarak işçinin dinlenme hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Böylece izin süresi hesaplanırken hafta sonuna denk gelen günlerin yıllık izin hakkından eksiltilmesi uygulamasına ilişkin hukuki değerlendirme netlik kazanmış oldu.

YARGITAY KARARLARI ÇALIŞAN HAKLARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar, çalışanların yıllık ücretli izin hakkının korunmasına yönelik önemli kararlar arasında yer aldı.

Kararda yalnızca hafta tatili günlerinin yıllık izin hesabındaki durumu değil, aynı zamanda yıllık izin kullanımının ispatına ilişkin esaslar da yeniden hatırlatıldı.

Dosyanın incelenmesi sonucunda işçinin yıllık izinlerini kullandığını ispat yükünün işverene ait olduğu belirtildi. Buna göre işverenlerin yıllık izin kullanımına ilişkin yazılı belgeleri muhafaza etmesi gerekiyor.

HAFTA SONU İZİN HESABI

Kararın ardından hafta sonu izin hesabına ilişkin uygulamanın nasıl yapılacağı da yeniden gündeme geldi.

Yıllık ücretli izin süresi belirlenirken işçinin izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin hakkından düşülmeyecek. Bu nedenle izin hesaplamalarında hafta tatili günlerinin ayrıca dikkate alınması gerekiyor.

Yargıtay'ın değerlendirmesi, hafta tatilinin yıllık izin kapsamında değerlendirilemeyeceğini açık şekilde ortaya koyuyor.

YILLIK İZİN SÜRESİ HESAPLAMA

Yıllık izin süresi hesaplamasında esas alınacak uygulama, Yargıtay kararında açık biçimde yer aldı.

Karara konu dosyada işçinin 28 günlük yıllık izin hakkı bulunmasına rağmen izin dönemi içerisinde yer alan 4 hafta tatili gününün yıllık izin süresinden sayılamayacağı belirlendi.

Bu nedenle yıllık izin hesabı yapılırken yalnızca izin süresi değil, izin dönemine denk gelen hafta tatili günlerinin de ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor.

İŞÇİ İZİN HAKLARI

Yıllık ücretli izin, işçinin kanundan doğan temel haklarından biri olarak uygulanıyor.

Yargıtay kararında hafta tatili hakkının yıllık izin hakkından bağımsız olduğu belirtilirken, çalışanların bu iki hakkının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği ortaya konuldu.

Karar aynı zamanda yıllık izin hakkının korunmasına yönelik mevcut uygulamanın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin önemli bir hukuki değerlendirme içeriyor.

YILLIK İZİN MEVZUATI

Yıllık ücretli izin uygulaması, ilgili iş hukuku düzenlemeleri çerçevesinde yürütülüyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan emsal kararı da mevcut mevzuat kapsamında hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğini ortaya koydu.

Karar, yıllık ücretli izin hesaplamalarında uygulanacak esasların yargı kararları doğrultusunda değerlendirilmesi açısından dikkat çekiyor.