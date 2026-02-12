Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka ayrıldı mı, neden ayrıldı? Aldatma var mı, birbirlerini takipten çıktılar mı?

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın ilişkisi, sosyal medyada yapılan küçük ama dikkat çeken hamlelerle yeniden gündeme geldi. Birbirlerini takipten çıkmaları ve bazı fotoğrafların silinmesi, magazin takipçilerini merakta bıraktı. Acaba bu işaretler ilişkilerinin sona erdiğine mi işaret ediyor? Ayrılık mı yaşandı, yoksa sadece geçici bir gerginlik mi söz konusu? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA AYRILDI MI?

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ilişkisi sosyal medyada dikkat çeken hamlelerle gündeme geldi. Hafsanur'un, Kubilay ile birlikte olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırması ve ikilinin birbirini takipten çıkması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Resmi bir açıklama henüz gelmese de, bu hareketler magazin basınında çiftin yollarını ayırdığı yorumlarına yol açtı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA NEDEN AYRILDI?

İlişkide neden ayrılık yaşandığıyla ilgili kesin bir bilgi yok. Sosyal medyadaki fotoğrafların silinmesi ve Kubilay Aka'nın "aşk acısı" olarak yorumlanan story'si, ikili arasında duygusal bir uzaklaşma olabileceği ihtimalini ortaya koyuyor. Aldatma gibi somut bir iddia ise gündemde değil.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKTI MI?

Evet, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Instagram'da birbirlerini takipten çıkardı. Bu hamle, magazin dünyasında ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

İLİŞKİDE ALDATMA VAR MI?

Mevcut bilgiler ve sosyal medya paylaşımları ışığında ilişkide aldatma olduğu yönünde herhangi bir kanıt veya açıklama bulunmuyor. Ortada sadece ayrılık söylentileri ve sosyal medya hareketleri var.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafından Rize, anne tarafından Batum göçmeni kökenine sahiptir. Küçük yaşta tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başlayan Hafsanur, Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Ya Çok Seversen ve Siyah Kalp gibi dizilerde rol aldı. İnternet dizileri arasında Disney+'ta yayımlanan Dünyayla Benim Aramda yer alıyor. Tiyatroda Kuralla Kuraldışı ve Otobüs oyunlarında performans sergiledi. Çeşitli ödüller kazanmış olan Hafsanur, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere sahip.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuğa yönelmiştir. Vatanım Sensin, Çukur, Cam Tavanlar ve Oğlum gibi dizilerde başrol ve yardımcı roller üstlendi. Netflix projeleri arasında Aşk 101 ve İstanbul Üçlemesi yer alıyor. Sinema filmlerinde de başrol ve yardımcı roller aldı. Tiyatroda Hücreler ve Fora oyunlarında sahne aldı. Altın Kelebek ödüllerinde adaylıkları bulunmakta ve romantik komedi türünde başarılı performanslar sergilemektedir.