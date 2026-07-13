Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1976 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Film, yönetmen Ertem Eğilmez'in imzasını taşıyan Hababam Sınıfı serisinin en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük bölümü, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve Hababam Sınıfı serisiyle özdeşleşen Adile Sultan Kasrında çekildi. Günümüzde müze olarak ziyaret edilebilen tarihi yapı, serinin tüm filmlerinin simgesi haline gelmiştir. Bazı dış mekân sahneleri ise İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirildi.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Hababam Sınıfı Uyanıyor, okulun yaramaz öğrencilerinin yeni gelen karakterlerle birlikte yaşadığı eğlenceli olayları konu alıyor. Hababam Sınıfı'nın bitmek bilmeyen muziplikleri, Mahmut Hoca'nın disiplin anlayışı ve okul yönetimiyle yaşanan komik olaylar filmin temelini oluşturuyor. Mizah ile dostluk temasını bir araya getiren yapım, Türk sinemasının klasik eserleri arasında gösteriliyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin zengin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının birbirinden önemli isimleri yer alıyor. Yapımda şu oyuncular rol alıyor:

• Münir Özkul (Mahmut Hoca)

• Kemal Sunal (İnek Şaban)

• Tarık Akan (Damat Ferit)

• Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

• Adile Naşit (Hafize Ana)

• Şener Şen (Badi Ekrem)

• Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

• Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

• Muharrem Gürses (Okul Müdürü Muharrem Gür)

• Ergin Orbey (Parmaksız Hamdi)

• Akil Öztuna (Akil Hoca)

• Feridun Şavlı (Domdom Ali)

• Tuncay Akça (Bacaksız)

• Cem Gürdap (Tulum Hayri)

• Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri)

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Hababam Sınıfı Uyanıyor, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve yıllar geçse de güncelliğini koruyan mizah anlayışı sayesinde Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer almayı sürdürüyor. Aile sıcaklığını, dostluğu ve eğitimin önemini eğlenceli bir dille anlatan yapım, her yaştan izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.