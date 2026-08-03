Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yeşilçam'ın kült komedi filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Tatilde, yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ve Tarık Akan gibi usta isimleri bir araya getiren yapımın nerede çekildiği, ne zaman vizyona girdiği, oyuncuları ve konusu televizyon yayını sonrası merak edilen başlıca konular arasında yer alıyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Tatilde filminin büyük bölümü, serinin diğer yapımlarında olduğu gibi İstanbul Üsküdar'da bulunan Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Filmde okul sahneleri bu tarihi yapıda gerçekleştirilirken, tatil bölümü için ise İstanbul'un farklı sahil ve mesire alanları kullanıldı.

Validebağ Korusu çevresi ile çeşitli açık alanlar da filmin dış mekan çekimlerinde tercih edildi. Adile Sultan Kasrı ise Hababam Sınıfı serisinin simgesi haline gelen mekan olarak hafızalarda yer edindi.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturdu. Hababam Sınıfı Tatilde, 1977 yılında çekildi ve aynı yıl 1 Ocak 1978'de sinemalarda vizyona girerek izleyiciyle buluştu.

Film, Hababam Sınıfı serisinin beşinci yapımı olarak Türk sinema tarihindeki yerini aldı.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, Hababam Sınıfı öğrencileri okul döneminin sona ermesiyle birlikte tatil heyecanı yaşamaya başlar. Ancak okul yönetiminin aldığı kararlar ve öğrencilerin yaramazlıkları nedeniyle tatil bekledikleri gibi geçmez.

Mahmut Hoca'nın disiplinli tavrı ile Hababam Sınıfı'nın bitmek bilmeyen muziplikleri yine birbirinden eğlenceli olaylara sahne olur. Dostluk, dayanışma ve komedi unsurlarını bir araya getiren film, serinin unutulmaz yapımları arasında gösteriliyor.

HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin geniş oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın birbirinden değerli isimleri yer alıyor:

• Münir Özkul – Mahmut Hoca

• Kemal Sunal – İnek Şaban

• Adile Naşit – Hafize Ana

• Tarık Akan – Damat Ferit

• Halit Akçatepe – Güdük Necmi

• Şener Şen – Badi Ekrem

• Ahmet Arıman – Hayta İsmail

• Feridun Şavlı – Domdom Ali

• Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

• Ergin Orbey – Parmak Ömer

• Tuncay Akça – Bacaksız

• Cem Gürdap – Tulum Hayri

• Muharrem Gürses

• Ayşen Gruda

HABABAM SINIFI TATİLDE NEDEN HÂLÂ SEVİLİYOR?

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Hababam Sınıfı Tatilde, televizyon ekranlarında her yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor. Usta oyuncu kadrosu, unutulmaz diyalogları, sıcak aile atmosferi ve mizah anlayışı sayesinde Türk sinemasının kült yapımları arasında gösterilen film, farklı kuşaklar tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Özellikle Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen'in performansları, filmi Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri arasına taşıyan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.