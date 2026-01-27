Haaland sakat mı, Haaland Manchester City Galatasaray maçında oynamayacak mı?

Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla hem hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu hem de Erling Haaland'ın durumu hakkında belirsizliğin sürdüğünü ifade etti. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'da forma giyen eski öğrencileri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için ise dikkat çeken övgülerde bulundu.

"HEDEFİMİZ KAZANMAK, KENDİ PUANIMIZA ODAKLANACAĞIZ"

Guardiola, Galatasaray karşısındaki planlarını net sözlerle anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için önemli olan kendi puanımız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Tüm odağımız bu olacak ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLCULARI ÇOK DEĞERLİ VE ÖZEL"

Galatasaray ve Türk futbolcular hakkında da değerlendirmelerde bulunan Guardiola, rakibine duyduğu saygıyı dile getirdi. İspanyol teknik adam, "Türkiye'deki tüm futbolcuları izledim. Gerçekten çok özel ve müstesna oyuncular var. Bazı eksiklerimiz bulunuyor, duruma bakacağız" şeklinde konuştu.

HAALAND'IN MAÇTA OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELİRSİZ

Basın toplantısında Erling Haaland'ın son durumu da gündeme geldi. Yıldız golcünün fiziksel durumu hakkında sorulan soruya Guardiola, "Birkaç hafta önce yorgun olduğu konuşuluyordu. Şu an hazır mı bilmiyorum. Henüz görüşmedim, maç saatinde netleşecek" yanıtını verdi.

SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Guardiola, Galatasaray'da forma giyen eski öğrencileri Leroy Sane ve İlkay Gündoğan için de özel parantez açtı. Başarılı teknik adam, "Leroy Sane burada harika performanslar sergiledi. İlkay ise kaptanımızdı ve Manchester City'de çok büyük başarılara imza attı" diyerek iki oyuncunun kariyerine vurgu yaptı.