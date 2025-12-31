Güney Kore'ye özgü cilt bakımı ve makyaj anlayışını ifade eden "K-beauty" akımını dünya çapında tanıtan isimlerden biri olan, Daddoa adıyla tanınan Güney Koreli influencer Lee Da-sol hayatını kaybetti. Peki, Güney Koreli influencer Lee Da-sol neden öldü? Lee Da-sol kimdir, kaç yaşında vefat etti? Detaylar...

GÜNEY KORELİ INFLUENCER LEE DA-SOL NEDEN ÖLDÜ?

Güney Koreli influencer Lee Da-sol, internet üzerinde Daddoa adıyla tanınan ve K-beauty akımını dünya çapında tanıtan önemli isimlerden biriydi. 29 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden fenomenin ölüm nedeni, ajansı Leferi Beauty Entertainment tarafından açıklanmadı. Ajans, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Merhumun ailesinin isteği doğrultusunda spekülasyonlardan ve doğrulanmamış haberlerden kaçınılmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

LEE DA-SOL KİMDİR?

Asıl adı Lee Da-sol olan influencer, Daddoa adıyla sosyal medyada tanındı. Özellikle K-beauty trendini dünya genelinde popüler hale getiren öncü isimlerden biri olarak biliniyordu. 2014 yılında moda, makyaj ve diyet içerikleri ile sosyal medyada yükselişe geçen Daddoa, kısa sürede YouTube'da 1,2 milyon aboneye ulaştı.

Daddoa, sadece içerik üreticisi olarak değil, aynı zamanda Kore kozmetik ürünlerinin doğrudan ihracatına öncülük eden ilk influencer olarak da dikkat çekti. 2016 yılında Çin'in büyük video platformu Youku ile özel bir sözleşme imzaladı. Ocak 2016'da Çin'in sosyal medya platformu Weibo, onu "2015 Yılının En İyi Güzellik İçerik Üreticisi" olarak seçti ve aynı dönemde Taobao'da K-Beauty Select Store mağazasını açarak Kore ürünlerini Çin pazarına tanıttı.

Daddoa, Women's Wear Daily tarafından Sosyal Güzellik Medya Yıldızı, küresel kozmetik markası MAC tarafından ise Küresel Güzellik Kahramanı olarak seçildi.

LEE DA-SOL KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Lee Da-sol, 16 Aralık 2025 tarihinde 29 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, ajansı Leferi Beauty Entertainment tarafından 25 Aralık'ta duyuruldu.

ZORBALIKLA MÜCADELESİNİ ANLATMIŞTI

Daddoa, sosyal medyada paylaştığı içeriklerde, okul yıllarında zorbalığa maruz kaldığını anlatmıştı. Videolarında, yaşadığı duygusal yaraların makyajı bir "zırh" olarak görmesine ve özgüvenini artırmasına yardımcı olduğunu belirtmişti.

KOZMETİK ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETTİ

Daddoa, 2016 yılında Çin pazarına giriş yaparak, Kore kozmetik ürünlerinin doğrudan ihracatına öncülük eden ilk Koreli influencer oldu. Sosyal medya takipçi sayısı, Kore, Çin ve Güneydoğu Asya'daki birleşik kanallarda 2,7 milyona ulaştı. 2017'de Korece YouTube kanalında 1 milyon abone barajını geçti.

Daddoa, 2016'dan sonra büyük ölçüde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı ve son videosunu yaklaşık dört yıl önce yayımladı. Daily Mail'in haberine göre, Seul'de üniversiteye başlayarak, yoğun influencer hayatı nedeniyle yarım kalan eğitimine yeniden dönmeyi planlıyordu.