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Güney Afrika Dünya Kupası kadrosu 2026: Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda kimler var?

Güney Afrika Dünya Kupası kadrosu 2026: Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda kimler var?
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Güney Afrika Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Hugo Broos’un belirlediği 26 kişilik listede hem tecrübeli isimler hem de ilk kez milli formayı giyecek oyuncular dikkat çekiyor. Peki, Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda kimler var? 2026 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosu haberimizde.

Güney Afrika Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde kadrosunu resmen açıkladı. Teknik direktör Hugo Broos tarafından belirlenen 26 kişilik liste, hem tecrübeli isimleri hem de ilk kez milli formayı giyecek genç oyuncuları bir araya getiriyor. Özellikle Olwethu Makhanya ve Bradley Cross’un ilk kez kadroya çağrılması dikkat çekiyor. Peki, Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Detaylar...

GÜNEY AFRİKA DÜNYA KUPASI KADROSU 2026

Güney Afrika’nın 2026 Dünya Kupası için belirlenen kadrosu, teknik direktör Hugo Broos’un uzun vadeli planlamasının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. 74 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, turnuvanın kariyerindeki son büyük organizasyon olacağını daha önce açıklamıştı.

Kadronun en önemli detaylarından biri, daha önce milli formayı giymemiş iki oyuncunun dahil edilmesi oldu: Philadelphia Union forması giyen Olwethu Makhanya ve Kaizer Chiefs oyuncusu Bradley Cross. Bu tercih, kadroda gençleşme ve rekabetin artırılması hedefini ortaya koyuyor.

Hücum hattında Burnley’de forma giyen Lyle Foster öne çıkan isimlerden biri olurken, deneyimli orta saha oyuncusu Themba Zwane da 36 yaşında olmasına rağmen kadroda yer almayı başardı.

KALECİLER

Güney Afrika’nın turnuva kadrosundaki kaleci rotasyonu şu isimlerden oluşuyor:

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Ricardo Goss (Siwelele)

Sipho Chaine (Orlando Pirates)

DEFANS

Savunma hattında hem yerel ligden hem de Avrupa ve Amerika’dan oyuncular dikkat çekiyor:

Khuliso Mudau

Aubrey Modiba

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs)

Thabang Matuludi (Polokwane City)

Nkosinathi Sibisi

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

Ime Okon (Hannover 96)

Samukele Kabini (Molde)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

ORTA SAHA

Orta sahada hem dinamizm hem de tecrübe dengesi göze çarpıyor:

Teboho Mokoena

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

Sphephelo Sithole (Tondela)

FORVET

Hücum hattında farklı liglerden gelen oyuncular dikkat çekiyor:

Oswin Appollis

Tshepang Moremi

Evidence Makgopa

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

Lyle Foster (Burnley)

Iqraam Rayners

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Thapelo Maseko (AEL Limassol)

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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