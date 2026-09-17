Güneşin Doğduğu Yer Leyla kim, Güneşin Doğduğu Yer Beyza Gümülcine kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

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Televizyon ekranlarının yeni yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer’de Leyla karakterini canlandıran Beyza Gümülcine hakkında araştırmalar hız kazandı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Gümülcine’nin yaşı, kariyeri ve daha önce rol aldığı diziler merak konusu oldu. Peki, Güneşin Doğduğu Yer Leyla kim, Beyza Gümülcine kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte Beyza Gümülcine hakkında bilinmesi gerekenler.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA BREGER KİMDİR?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakteri dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yarı Alman olan Leyla, ailesini terk ederek giden Türk babasının ardından oluşan güvensizlik duygusuyla büyümüştür. Türk erkeği Kenan'a aşık olması, Leyla'nın geçmişten gelen korkuları ve önyargılarıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA'YI KİM OYNUYOR?

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakterini Beyza Gümülcine canlandırıyor. Dizide Leyla'nın hayatındaki kırılma noktaları, ailesiyle yaşadığı sorunlar ve Kenan'a karşı gelişen duyguları ön plana çıkıyor. Karakterin geçmişi ile aşk hayatı arasındaki çatışma, dizinin dikkat çeken hikâyelerinden birini oluşturuyor.

BEYZA GÜMÜLCİNE KİMDİR?

Beyza Gümülcine, oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik ve reklam sektöründeki çalışmalarıyla da tanınan bir oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gümülcine, bir süre stajyer olarak çalıştıktan sonra kariyerinde farklı bir yol izleyerek tiyatro eğitimi aldı. Ardından oyunculuk, modellik ve reklam çalışmalarında yer almaya başladı.

BEYZA GÜMÜLCİNE KAÇ YAŞINDA?

Beyza Gümülcine'nin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle oyuncunun yaşı konusunda kesin bir rakam vermek yerine, resmi veya güvenilir bir kaynaktan yapılacak açıklamanın beklenmesi gerekiyor.

BEYZA GÜMÜLCİNE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Beyza Gümülcine, Yeraltı adlı dizide canlandırdığı Avukat Hande karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Oyuncu, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla Breger karakterini canlandırarak kariyerinde önemli bir projede daha izleyici karşısına çıkıyor.

BEYZA GÜMÜLCİNE'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Hukuk eğitiminin ardından oyunculuğa yönelen Beyza Gümülcine, tiyatro eğitimi alarak sahne ve kamera önü çalışmalarına başladı. Oyunculuk çalışmalarının yanı sıra modellik ve reklam projelerinde de yer alan Gümülcine, Güneşin Doğduğu Yer dizisinde ilk kez bir dizide başrol üstleniyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER LEYLA'NIN HİKÂYESİ

Leyla Breger, Türk babasının ailesini terk etmesinin ardından Türk erkeklerine karşı güven problemiyle büyüyen bir karakter olarak hikâyede yer alıyor. Kenan'a duyduğu aşk ise Leyla'nın yıllardır taşıdığı korkularını sorgulamasına ve geçmişiyle hesaplaşmasına zemin hazırlıyor. Dizide Leyla'nın yaşayacağı değişim, hikâyenin önemli unsurlarından biri olarak işleniyor.