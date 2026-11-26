Güneşin Doğduğu Yer 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Güneşin Doğduğu Yer 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ATV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Yeni bölümde Leyla'nın tercihinin Kenan'ı nasıl etkileyeceği ve konaktaki dengelerin nasıl değişeceği merak ediliyor.

Güneşin Doğduğu Yer 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında ATV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Leyla'nın tercihi Kenan'ı derinden sarsıyor. Sonunda istediği cevabı alan Ceyhun, Leyla'yı hızla ailesinin bir parçası yapmaya hazırlanıyor. Celadet'in kaderini paylaşmaktan korkan Devran ise Leyla'yı konağa kabul etmekte zorlanıyor.

Sürgünde olmasına rağmen Celadet, aile üzerindeki etkisini kaybetmediğini göstermeye çalışıyor. Apo Ağa'nın söyledikleri Kenan'ı İhsan'la yüzleşmeye sürüklerken, Munise korkuya kapılıyor. İş birliği yapan Zeki ve Suzi planlarını hayata geçirmek için harekete geçiyor. Kenan'ın içinde bulunduğu durumdan faydalanmak isteyen Ceyhun şaşırtıcı bir hamle yaparken, Leyla'nın öğrendiği gerçekler tüm dengeleri değiştiriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güneşin Doğduğu Yer'in son bölümünde Leyla'nın başına gelenler Kenan'ın gözünü kararttı. Acımasız bir intikam almaya karar veren Kenan'ın hesaplaşması Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmadı. Celadet, öğrendiği yeni bilgilerin ardından konaktaki herkesi üzen bir karar aldı ve Kenan'la yaşadığı yüzleşme herkesi derinden sarstı.

Kenan'ı her geçen gün biraz daha kaybeden Hanzade, kocasını elinde tutmak için beklenmedik bir teklifte bulundu. Zeki ile Suzi aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalırken, kıskançlığı giderek büyüyen Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. Bölümün sonunda Leyla, herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar aldı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayıp Adana'nın Çukurova topraklarına uzanan bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Dizinin merkezinde, Çukurova'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanlar'ın varisi Kenan ile Almanya'da kendi hayatını kurmaya çalışan Leyla yer alıyor.

İki farklı dünyadan gelen Kenan ve Leyla'nın yollarının kesişmesi, yalnızca kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki ailelerin geleceğini de değiştirecek gelişmelerin kapısını aralıyor. Geçmişten gelen sırlar, aileler arasındaki hesaplaşmalar, ihanet, fedakârlık ve intikam, ikilinin aşkını zorlu sınavlarla karşı karşıya bırakıyor.