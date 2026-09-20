GÜNCEL GOL KRALLIĞI: Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi

GÜNCEL GOL KRALLIĞI: Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu haftalar geride kalırken gol krallığı yarışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Sahada sergilenen üstün performanslar ve atılan kritik gollerle birlikte zirvedeki dengeler yeniden şekillendi. İşte ligin en skorer isimleri ve gol krallığı yarışındaki son durum. Peki, Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 6. hafta geride kalırken gol krallığı yarışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyette 4 gol atarak öne çıkan Vedat Muriqi, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü. Peki, Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi...
GÜNCEL GOL KRALLIĞI: SÜPER LİG GOL KRALI KİM?
Süper Lig'de 6. hafta itibarıyla gol krallığı zirvesinde 7 golle Mohamed Salah tek başına yer almaktadır. Sezona hızlı bir giriş yapan Mısırlı forvet, krallık yarışındaki liderliğini koruyor.
2026-2027 SEZONU GOL KRALLIĞI LİSTESİ
hafta maçlarının ardından Süper Lig'in en çok gol atan oyuncularının sıralaması şu şekildedir:
1. Mohamed Salah: 7 Gol
2. Vedat Muriqi: 6 Gol
3. Victor Osimhen: 6 Gol
4. Eldor Shomurodov: 6 Gol
5. Gift Orban: 6 Gol
Eyüpspor karşısındaki 4 gollük performansıyla Vedat Muriqi, 6 gole ulaşan diğer isimler Victor Osimhen, Eldor Shomurodov ve Gift Orban ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 6. hafta geride kalırken gol krallığı yarışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyette 4 gol atarak öne çıkan Vedat Muriqi, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü.