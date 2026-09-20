GÜNCEL GOL KRALLIĞI: Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi

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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 6. hafta geride kalırken gol krallığı yarışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyette 4 gol atarak öne çıkan Vedat Muriqi, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü. Peki, Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 sezonu gol krallığı listesi...

GÜNCEL GOL KRALLIĞI: SÜPER LİG GOL KRALI KİM?

Süper Lig'de 6. hafta itibarıyla gol krallığı zirvesinde 7 golle Mohamed Salah tek başına yer almaktadır. Sezona hızlı bir giriş yapan Mısırlı forvet, krallık yarışındaki liderliğini koruyor.

2026-2027 SEZONU GOL KRALLIĞI LİSTESİ

hafta maçlarının ardından Süper Lig'in en çok gol atan oyuncularının sıralaması şu şekildedir:

1. Mohamed Salah: 7 Gol

2. Vedat Muriqi: 6 Gol

3. Victor Osimhen: 6 Gol

4. Eldor Shomurodov: 6 Gol

5. Gift Orban: 6 Gol

Eyüpspor karşısındaki 4 gollük performansıyla Vedat Muriqi, 6 gole ulaşan diğer isimler Victor Osimhen, Eldor Shomurodov ve Gift Orban ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 6. hafta geride kalırken gol krallığı yarışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyette 4 gol atarak öne çıkan Vedat Muriqi, toplam gol sayısını 6'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü.