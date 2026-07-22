Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı tartışmaları sürerken, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in yerli mi yoksa yabancı statüsünde mi değerlendirildiği araştırılıyor. Almanya doğumlu olmasına rağmen Türkiye Milli Takımı'nı tercih eden tecrübeli file bekçisinin TFF kayıtlarındaki statüsü futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Günay Güvenç yabancı mı sayılıyor, yerli statüsünde mi oynuyor? İşte yanıtı.

GÜNAY GÜVENÇ YABANCI STATÜSÜNDE Mİ?

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'in Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu kuralı kapsamındaki statüsü futbolseverler tarafından merak ediliyor. Almanya doğumlu olması nedeniyle sık sık gündeme gelen deneyimli file bekçisinin yabancı mı yoksa yerli statüsünde mi değerlendirildiği araştırılıyor. Peki, Günay Güvenç yabancı statüsünde mi, yabancı mı sayılıyor, yerli mi? İşte merak edilen detaylar.

GÜNAY GÜVENÇ YABANCI STATÜSÜNDE Mİ?

Hayır. Günay Güvenç, TFF kayıtlarında yerli futbolcu statüsünde yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan deneyimli kaleci, Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kontenjanına dahil edilmez. Bu nedenle kulüpler açısından yabancı oyuncu hakkından düşmeyen isimlerden biridir.

GÜNAY GÜVENÇ NEDEN YABANCI SANILIYOR?

Günay Güvenç'in Almanya'nın Neu-Ulm kentinde doğmuş olması, futbol kariyerine Almanya'da başlaması ve uzun yıllar Alman altyapısında forma giymesi nedeniyle birçok futbolsever tarafından yabancı futbolcu olarak değerlendiriliyor. Ancak doğum yeri, TFF'nin yerli-yabancı statüsünü belirleyen tek kriter değildir.

GÜNAY GÜVENÇ HANGİ MİLLİ TAKIMI TERCİH ETTİ?

Alt yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takımı forması giyen Günay Güvenç, uluslararası kariyerinde de Türkiye'yi temsil etti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan tecrübeli kaleci, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı için yerli oyuncu statüsünde değerlendiriliyor.

GALATASARAY'DA YABANCI KONTENJANINI ETKİLİYOR MU?

Günay Güvenç, Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında yer almıyor. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli kaleciyi yerli oyuncu olarak kadrosunda bulundurabiliyor. Bu durum, özellikle TFF'nin yabancı oyuncu sınırlaması uyguladığı sezonlarda kulüpler için önemli bir avantaj sağlıyor.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

25 Haziran 1991 tarihinde Almanya'nın Neu-Ulm kentinde doğan Günay Güvenç, profesyonel futbol kariyerine Almanya'da başladı. Daha sonra Türkiye'ye transfer olan başarılı kaleci; Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Galatasaray formalarını giydi. Refleksleri, oyun kurma becerisi ve tecrübesiyle Süper Lig'in dikkat çeken kalecileri arasında gösterilen Günay Güvenç, kariyerini Galatasaray'da sürdürmektedir.