Gümüşhane okullar tatil mi, 9 Ocak Gümüşhane x'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Perşembe günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

Gümüşhane'de Yağmurla Başlayan Hava Karla Devam Edecek: Soğuk ve Rüzgâr Etkisini Artırıyor

Gümüşhane'de Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, akşam saatlerine doğru yerini karla karışık yağmura bırakacak. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi beklenirken, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru hızla düşecek.

Perşembe günü 12.00–18.00 saatleri arasında yağmurlu hava etkisini sürdürürken sıcaklık 6–7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinden itibaren rüzgâr hızının artmasıyla birlikte yağışın şiddetini artırması ve 21.00 sonrası karla karışık yağmura dönmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde rüzgârın saatte 60 kilometreyi aşması bekleniyor.

Cuma günü boyunca karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. Gün içinde sıcaklık 4–6 derece arasında değişirken, nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinde azalma ve yer yer kaygan zemin oluşabileceği belirtiliyor.

5 Günlük Tahmin: Kar Yağışı ve Sert Soğuk Geliyor

Meteorolojik değerlendirmelere göre Gümüşhane'de Cuma gününden sonra hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşanacak. Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı beklenirken, gece sıcaklıklarının -7 ile -8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü yağışın yeniden karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, Salı günü ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyarırken, sürücülerin zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.