Gümüşhane okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.



GÜMÜŞHANE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUK: 27 ŞUBAT RAPORU

Gümüşhane genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış mevsiminin en sert etkileri hissedilecek. Şehir merkezi ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları dondurucu seviyelerde seyredecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Gümüşhane ve çevresinde gökyüzü tamamen kapalı olacak ve gün boyu kar yağışı aralıklarla devam edecek.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -1°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu ayazla birlikte termometreler -7°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde kar yağışı olasılığı %60 civarında seyredecek. Yağışların yüksek kesimlerde (Zigana ve Tersun Dağı gibi) yer yer yoğunlaşması bekleniyor.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 7 mph hızla esecek rüzgar, hissedilen soğuğu daha da kuvvetlendirecek.

• Nem Oranı: Nem oranı gün boyu %82 seviyelerinde seyrederek havayı daha nemli ve soğuk hissettirecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Kuvvetli Buzlanma ve Don Riski: Sıcaklığın gün boyu sıfırın altında kalacak olması nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda sürekli buzlanma riski bulunmaktadır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gizli buzlanmaya karşı sürücülerin son derece dikkatli olması gerekmektedir.

• Ulaşımda Aksamalar: Kar yağışının etkili olduğu saatlerde görüş mesafesinde ciddi azalmalar yaşanabilir. Gümüşhane-Trabzon ve Gümüşhane-Erzincan karayolu üzerindeki geçitleri kullanacak sürücülerin mutlaka kış ekipmanı bulundurması hayati önem taşımaktadır.

• Çığ Tehlikesi: Yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda, taze kar yağışı ile birlikte oluşabilecek çığ riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cumagünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.