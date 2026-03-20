Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? 2026 Gümüşhane bayram namazı saati!

Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? 2026 Gümüşhane bayram namazı saati!
Gümüşhane bayram namazı saati 2026! Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabahı Gümüşhane bayram namazı saati 2026 Diyanet bayram namazı saatleri ile merak ediliyor. Gümüşhane bayram namazı ne zaman, saat kaçta belli oldu. Bayram namazı saat kaçta Gümüşhane ili için Diyanet bayram namazı vakitleri ile netleşti. 20 Mart 2026 Ramazan Bayram namazı Gümüşhane ili için kaçta? İşte Gümüşhane bayram namazı saati!

Gümüşhane bayram namazı saat kaçta 2026 yılı için belli oldu. Gümüşhane bayram namazı saati belli olmasının ardından vatandaşlar bayram sabahı için alarmlarını Gümüşhane bayram namazı vakti saatine göre kurmaya başladı. Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet Gümüşhane bayram namazı saati...

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Gümüşhane bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı: 06.57

Gümüşhane bayram namazı saat kaçta? 2026 Gümüşhane bayram namazı saati!

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.

