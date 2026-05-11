Gümüş neden yükseliyor?

Son dönemde yatırımcıların odağında yer alan gümüş, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Enflasyon endişeleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, gümüşü güvenli yatırım araçları arasında öne çıkarıyor. Analistler, hem yatırım hem de endüstriyel kullanım kaynaklı talep artışının fiyat hareketlerinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK GÜMÜŞE TALEBİ ARTIRDI

Küresel piyasalarda artan ekonomik riskler ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu süreçte altınla birlikte gümüş de yatırımcıların radarına girerken, fiyatlarda yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflama sinyalleri, gümüş piyasasında alımları destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

SANAYİ TALEBİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Uzmanlara göre gümüşteki yükseliş yalnızca yatırım kaynaklı değil. Elektrikli araçlar, güneş panelleri ve teknoloji sektöründe yoğun kullanılan gümüşe yönelik sanayi talebinin artması da fiyatların güç kazanmasına neden oluyor. Küresel üretim tarafında yaşanan arz endişeleriyle birlikte gümüşün önümüzdeki dönemde de yatırımcıların yakın takibinde kalacağı belirtiliyor.

Not: Bu sayada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.