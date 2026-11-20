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Gümüş, 20 Kasım 2026 Cuma günü sert düştü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artıracağı beklentisi, güçlenen dolar ve yüksek seyreden ABD tahvil faizleri değerli metalleri aşağı çekti. Ons gümüş gün içinde 41,11 dolara inerek 22 Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü, gram gümüş de 66,63 liraya kadar geriledi.

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Düşüşün başlıca nedeni ABD'deki faiz beklentisi. CME FedWatch verilerine göre 19 Kasım itibarıyla piyasalar, Fed'in aralık toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 96,4 olarak fiyatlıyordu. ABD'de ekim ayı enflasyon verileri de fiyat baskısının sürdüğünü gösterdi. Altın ve gümüş faiz getirisi olmayan yatırım araçları olduğu için faiz beklentisi yükseldiğinde talep zayıflıyor.

Dolar da güç kazandı. Dolar endeksi (DXY) bir önceki işlem gününde 103,97'yi görerek yaklaşık 19 ayın zirvesini test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta yüzde 5,15'e kadar çıktı, cuma günü yüzde 5,02 civarındaydı. Commerzbank kıdemli emtia analisti Carsten Fritsch, Anadolu Ajansı'na 18 Kasım'da yaptığı değerlendirmede, Fed'in faiz artırımını sürdürebileceği beklentisinin, yükselen ABD tahvil faizlerinin ve güçlenen doların altın ve gümüş fiyatlarını aşağı çektiğini söyledi.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Gram gümüş perşembe gününü 71,31 liradan kapatmıştı. Cuma sabahı yüzde 5'in üzerinde kayıpla açıldı ve saat 11.30 sularında 67,41 liradan alıcı buldu. Gün içindeki en düşük seviye 66,63 lira oldu; bu fiyat 21 Kasım 2025'ten bu yana görülen en düşük seviye. Gram gümüşün son bir aydaki kaybı yüzde 25'i aştı.

Ons gümüş perşembe günü 43,93 dolardan işlem görüyordu. Cuma öğle saatlerinde yüzde 3,65 düşüşle 42,32 dolara indi. Aynı saatlerde altın/gümüş oranı 83,33'ten 84,38'e çıktı, yani gümüş altından daha fazla değer kaybetti.

GÜMÜŞ EN YÜKSEK KAÇI GÖRDÜ?

Ons gümüş en yüksek seviyesini Ocak 2026'da 121,7 dolarla gördü. Yıla 71 dolardan başlayan gümüş, cuma günü bu zirvenin yaklaşık üçte birine kadar geriledi. Yılbaşından bu yana kayıp yüzde 40'ı geçti. Ons gümüş ekim ayını da yüzde 18,8 düşüşle 49,1 dolardan kapatmıştı.