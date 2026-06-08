Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Aziz Yıldırım'ın ailesi, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda adı iş dünyasındaki faaliyetleriyle anılan Gülşah Yıldırım Gordi hakkında birçok detay araştırılıyor. Aziz Yıldırım'ın kızı olarak bilinen Gülşah Yıldırım Gordi'nin yaşamı, kariyeri ve aile hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Gülşah Yıldırım Gordi kimdir, annesi kim? Aziz Yıldırım'ın kızı Gülşah Yıldırım Gordi kaç yaşında, ne iş yapıyor, eşi kim? Detaylar haberimizde.

GÜLŞAH YILDIRIM GORDİ KİMDİR?

Gülşah Yıldırım Gordi, iş insanı Aziz Yıldırım'ın kızıdır. Kamuoyunda daha çok ailesi ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınan Gülşah Yıldırım Gordi, son dönemde özellikle kurumsal yönetim alanındaki çalışmalarıyla gündeme gelmektedir.

Aziz Yıldırım'ın kurucusu olduğu ve inşaat ile savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler grubuyla adı anılan Gülşah Yıldırım Gordi'nin, iş dünyasında aktif rol üstlendiği ifade edilmektedir. Aile şirketlerinin yönetim süreçlerinde yer aldığı belirtilen Gülşah Yıldırım Gordi, iş dünyasının yeni nesil temsilcileri arasında gösterilmektedir.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, hem aile mirasının devamı hem de kurumsal yönetim anlayışının sürdürülmesi açısından önemli bir konumda bulunduğu değerlendirilmektedir.

GÜLŞAH YILDIRIM GORDİ KAÇ YAŞINDA?

Gülşah Yıldırım Gordi'nin doğum tarihiyle ilgili kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmamaktadır.

Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilerde, 2010 yılında Murat Gordi ile evlendiği ve 2012 yılında anne olduğu belirtilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Gülşah Yıldırım Gordi'nin 30'lu yaşlarının ortalarında veya sonlarında olduğu tahmin edilmektedir.

GÜLŞAH YILDIRIM GORDİ NE İŞ YAPIYOR?

Gülşah Yıldırım Gordi'nin iş hayatı, en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Aziz Yıldırım'ın kurucusu olduğu ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler grubunda önemli görevler üstlendiği ifade edilmektedir.

GÜLŞAH YILDIRIM GORDİ EŞİ KİM?

Gülşah Yıldırım Gordi'nin özel hayatı da en az iş kariyeri kadar kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İş dünyasının bir diğer önemli ismi olan Murat Gordi ile evli olan Gülşah Yıldırım Gordi, aile yaşamına verdiği önemle bilinmektedir.

Çiftin 2010 yılında evlendiği bilinmektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, evliliklerinin ardından aile hayatlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ettikleri görülmektedir.

GÜLŞAH YILDIRIM GORDİ ANNESİ KİM?

Gülşah Yıldırım Gordi'nin annesi, Aziz Yıldırım'ın ilk eşi olan Yıldız Yıldırım'dır.