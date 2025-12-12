Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, uzun süredir devam eden kanser tedavisi nedeniyle sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Peki, Gülşah Durbay ne kanseri? Gülşah Durbay'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

GÜLŞAH DURBAY NE KANSERİ?

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, uzun süredir kolon kanseri tedavisi görüyor. Bu hastalık, kalın bağırsağın son kısmındaki kolon bölgesinde ortaya çıkan bir kanser türüdür ve genellikle bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kanama ve kilo kaybı gibi belirtilerle seyreder. Durbay'ın hastalığı ile ilgili resmi sağlık açıklamalarında bu tanı açıkça belirtilmiştir.

GÜLŞAH DURBAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Manisa Şehir Hastanesi'nin yaptığı resmi açıklamalara göre, Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik ve ciddi seyretmektedir. Yoğun bakımda süren tedavi sürecinde, kolon kanseri ile birlikte çoklu organ yetmezliği tanısı konduğu ifade edilmiştir. Bu tablonun ortaya çıkması, tedavi sürecindeki metabolik ve organ fonksiyonu sorunlarının ilerlemesine bağlanmaktadır.

Durbay'ın klinik durumu, tedavi sürecinde solunum cihazına bağlı olmayan stabil bir şekilde takip edilmektedir. Bu kritik süreçte hayati fonksiyonlarını desteklemek için tıbbi ekip yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Hastanenin açıklamasında, Durbay'ın tedavisinin ileri tıbbi imkanlarla yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte olduğu, organ yetmezliği nedeniyle hayati fonksiyonlarının yakından izlenmeye devam edildiği belirtilmektedir.

Önceki günlerde sağlık ekibinin verdiği bilgilerde ise hekimler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Durbay'ın başlangıçta bilinçli ve durumu stabil seyrettiğini de belirtmişti; ancak izleyen süreçte komplikasyonlar ağır seyretti.

Son dakika bilgisi : Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Gülşah Durbay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı olarak görev yapan bir siyasetçidir. Uzun yıllardır yerel yönetimlerde aktif rol almış olan Durbay, özellikle kadın siyasi liderler arasında öne çıkan isimlerden biridir.

Durbay'ın siyasi kariyeri, yerel hizmet odaklı projeler ve bölgesel kalkınma odaklı faaliyetler ile tanınır. Son dönemdeki sağlık sorunları nedeniyle görevi başında olamaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.