Güller ve Günahlar CANLI izleme linki var mı, Güller ve Günahlar 33. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (YENİ SEZON)?

Güller ve Günahlar tek parça full HD izleme linki var mı? sorusu, dizinin yeni bölümünü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yayın saatinde ekran başında olamayan izleyiciler, Güller ve Günahlar canlı izleme seçeneklerini ve bölümün full HD olarak izlenebileceği resmi platformları merak ediyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat'ın amacı farklı olsa da, Kader, Serhat'ı tanıyor ve ona güveniyor. Kader, Serhat'ı yalnız bırakmıyor!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serhat ve Zeynep'in düğünü mateme dönüyor! Serhat nihayet babasıyla karşılaşır fakat sonuç planladığı gibi olmaz. Zeynep gelinliğini seçmiştir ve bekarlığa veda partisinin tadını çıkartmaktadır. Serhat düğünlerinin kusursuz olması için elinden geleni yapsa da babasının onu zor bir seçimle baş başa bırakması Serhat ve Zeynep’i beklenmedik noktalara getirecektir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEREDEN İZLENİR?

Dizinin yeni bölümlerini Kanal D ekranlarından takip edebilirsiniz.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

• Murat Yıldırım – Serhat Tecer

• Cemre Baysel – Zeynep Candan

• Oya Unustası – Berrak Tecer

• Gülenay Kalkan – Sevim Tecer

• Serdar Özer – Can Tecer

• Emel Çölgeçen – Refika Candan

• Ahmet Saraçoğlu – Arif Candan

• Aleyna Solaker – Azra Tecer

• Kaan Çakır – Tibet

• Serdar Orçin – Cihan Tecer

• Yade Arayıcı – Kader

• Mina Akdin – İlkim Tecer

• Beren Gençalp – Hayal Tecer

• Gizem Sevim – Ebru Candan

• Neslihan Arslan – Tülay

• Merve Nur Bengi – Sedef

• Emre Özcan – (Bilgi güncellenmedi)

• Almira Tuana Albay – (Bilgi güncellenmedi)

• Lara Tonka – (Bilgi güncellenmedi)

• Bahar Gökçeri – Muhabir

• Doğaç Yıldız – Mustafa Candan