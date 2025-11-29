Güller ve Günahlar 8. bölüm tek parça full HD yeni bölüm nereden izlenir?

Türk televizyonlarının yeni favorisi olmaya aday Güller ve Günahlar, dürüstlükle cesaretin çarpıştığı, kaderin en sert sınavlarını sunduğu sürükleyici bir dram sunuyor. Serhat ile Zeynep'in yolları birleştiğinde başlayan sır dolu macera izleyiciyi hikâyenin içine çekiyor. O hâlde, Güller ve Günahlar 8. bölüm full HD ve tek parça olarak nerede yayınlanıyor? sorusunun cevabı büyük bir heyecanla araştırılıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU

Dürüstlük, aile bağları ve güven üzerine kurduğu hayatıyla tanınan başarılı iş insanı Serhat'ın dünyası, eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük sırla altüst olur. Berrak'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası komaya girmesi, Serhat'ı hem geçmişin hem de evliliğinin karanlık noktalarını çözmek için zorlu bir arayışa sürükler. Her adımda daha fazla gerçeğe yaklaşan Serhat, artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berrak, sakladığı gerçeklerin ortaya çıkmaması için planlarını sürdürmeye devam eder ve kızları Serhat'tan uzaklaştırarak gerilimi tırmandırır. Buna karşılık Serhat, Berrak'a ulaşmak ve olup bitenlerin hesabını sormak konusunda kararlıdır.

Öte yandan Serhat, taşıdığı vicdan yüküne daha fazla dayanamaz ve abisiyle yüzleşerek tüm gerçeği anlatır. Ardından polise teslim olacağını söylemesi, bölüme damgasını vuracak büyük gelişme olur.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İhanetle suçlanan Cihan ölüm kalım savaşı verirken, Serhat'a son kez iyilik yapmak ister ve Kader'in babasına dair büyük sırrı açıklamaya hazırlanır. Bu sır tam çözülmek üzereyken, Zeynep ve Kader'in eve dönmesi Berrak'ın hesaplarını bozar.

Berrak, evdeki gücünü korumaya ve konumunu sağlamlaştırmaya çalışırken, Cihan'ın sakladığı sırrın ortaya çıkmak üzere olduğundan habersizdir. Art arda gelen beklenmedik gelişmeler gerilimi artırır ve tüm dengeler yeniden değişir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 8. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Güller ve Günahlar bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

• Murat Yıldırım – Serhat Tecer

• Cemre Baysel – Zeynep Candan

• Oya Unustası – Berrak Tecer

• Gülenay Kalkan – Sevim Tecer

• Serdar Özer – Can Tecer

• Emel Çölgeçen – Refika Candan

• Ahmet Saraçoğlu – Arif Candan

• Aleyna Solaker – Azra Tecer

• Kaan Çakır – Tibet

• Serdar Orçin – Cihan Tecer

• Yade Arayıcı – Kader

• Mina Akdin – İlkim Tecer

• Beren Gençalp – Hayal Tecer

• Gizem Sevim – Ebru Candan

• Neslihan Arslan – Tülay

• Merve Nur Bengi – Sedef

• Emre Özcan – (Bilgi güncellenmedi)

• Almira Tuana Albay – (Bilgi güncellenmedi)

• Lara Tonka – (Bilgi güncellenmedi)

• Bahar Gökçeri – Muhabir

• Doğaç Yıldız – Mustafa Candan