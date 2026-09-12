Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar 34. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni bölümünden ipuçlarını görmek isteyen izleyiciler, “Güller ve Günahlar 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat'ın amacı farklı olsa da, Kader, Serhat'ı tanıyor ve ona güveniyor. Kader, Serhat'ı yalnız bırakmıyor!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serhat ve Zeynep'in düğünü mateme dönüyor! Serhat nihayet babasıyla karşılaşır fakat sonuç planladığı gibi olmaz. Zeynep gelinliğini seçmiştir ve bekarlığa veda partisinin tadını çıkartmaktadır. Serhat düğünlerinin kusursuz olması için elinden geleni yapsa da babasının onu zor bir seçimle baş başa bırakması Serhat ve Zeynep’i beklenmedik noktalara getirecektir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümlerini Kanal D ekranlarından takip edebilirsiniz. Fragmanın yayınlanması halinde bölüm detayları da izleyicilerle paylaşılacaktır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU

• Murat Yıldırım – Serhat Tecer

• Cemre Baysel – Zeynep Candan

• Oya Unustası – Berrak Tecer

• Gülenay Kalkan – Sevim Tecer

• Serdar Özer – Can Tecer

• Emel Çölgeçen – Refika Candan

• Ahmet Saraçoğlu – Arif Candan

• Aleyna Solaker – Azra Tecer

• Kaan Çakır – Tibet

• Serdar Orçin – Cihan Tecer

• Yade Arayıcı – Kader

• Mina Akdin – İlkim Tecer

• Beren Gençalp – Hayal Tecer

• Gizem Sevim – Ebru Candan

• Neslihan Arslan – Tülay

• Merve Nur Bengi – Sedef

• Emre Özcan – (Bilgi güncellenmedi)

• Almira Tuana Albay – (Bilgi güncellenmedi)

• Lara Tonka – (Bilgi güncellenmedi)

• Bahar Gökçeri – Muhabir

• Doğaç Yıldız – Mustafa Candan

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU

Başarılı iş insanı Serhat, hayatını dürüstlük, güven ve aile temelleri üzerine kurmuştur. Ancak eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük sırrın gün yüzüne çıkması, Serhat'ın tüm hayatını alt üst eder. Berrak'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası komaya girmesiyle Serhat, hem geçmişi hem de evliliklerinin bilinmeyen karanlık noktalarını araştırmak zorunda kalır.

Gerçeklere yaklaştıkça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eden Serhat, hem ailesini hem de kendi hayatını derinden etkileyecek bir yüzleşme sürecine sürüklenir.