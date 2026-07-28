Gülistan Doku soruşturmasında son gelişme nedir? Son Dakika... Gülistan Doku davasında neler oluyor?

Türkiye'nin uzun süredir yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında ek suçlamalarla yeni tutuklama kararları alınırken, dosyadaki tutuklu sayısı da arttı. Gülistan Doku soruşturmasında son gelişme nedir, davada neler oluyor? İşte soruşturmaya ilişkin kamuoyuyla paylaşılan son bilgiler ve merak edilen detaylar.

GÜLİSTAN DOKU DAVASI NEDİR?

Gülistan Doku davası, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmayı kapsıyor. Yapılan arama çalışmalarına rağmen Doku'ya ulaşılamadı. Cep telefonunun son sinyalinin Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geldiği tespit edilirken, bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Dosya, ilerleyen süreçte delillere müdahale ve kamu görevlilerinin olası sorumluluğuna ilişkin iddialar nedeniyle yeniden genişletildi.

GÜLİSTAN DOKU DAVASINDA SON GELİŞMELER NELER?

Soruşturmada son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve görevinden ihraç edilen eski polis memuru Gökhan Ertok hakkında "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma" ile "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlamalarından da tutuklama kararı verildi. Ayrıca diğer şüphelilerden S.K. tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda toplam tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

GÜLİSTAN DOKU DAVASINDA NELER OLUYOR?

Soruşturma kapsamında delillere müdahale edildiği iddiaları üzerine geniş çaplı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre 15 ilde operasyon düzenlenirken çok sayıda adreste arama yapıldı ve çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet mensupları, eski kamu görevlileri ve dosyayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında adli süreç devam ediyor. Bu süreç, Gülistan Doku dosyasındaki dördüncü dalga operasyon olarak kayıtlara geçti.

OLAY NEDİR?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. İlk etapta kayıp vakası olarak yürütülen soruşturma, ilerleyen yıllarda ortaya çıkan yeni iddialar ve delillere müdahale şüpheleri nedeniyle genişletildi. Son dönemde eski kamu görevlileri, polisler ve dosyayla bağlantılı bazı şüpheliler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilirken, soruşturma Gülistan Doku'nun akıbetinin ortaya çıkarılması ve olayla ilgili tüm sorumluların belirlenmesi amacıyla sürdürülüyor.