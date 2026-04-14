Gülistan Doku SON DAKİKA! Gülistan Doku soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Türkiye’nin en çok tartışılan kayıp vakalarından biri olan Gülistan Doku dosyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 2020 yılından bu yana sonuçlandırılamayan soruşturma, yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemeler doğrultusunda farklı bir boyuta taşındı. Tunceli merkezli yürütülen operasyonlarla birlikte dosyanın seyri köklü biçimde değişti. Peki, Gülistan Doku soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tunceli merkezli operasyonlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’i kapsadı.

Soruşturma çerçevesinde toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan kişilerden 12’sinin Tunceli’ye götürülme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Dosyada özellikle JASAT tarafından yürütülen özel araştırmalar ve yeni gizli tanık ifadeleri belirleyici oldu. Bu gelişmeler sonrası uzun süredir “kayıp” olarak değerlendirilen olay, “cinayet ve örtbas” şüphesi kapsamında yeniden ele alınmaya başlandı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler ve bulundukları iller şu şekilde açıklandı:

Zeinal Abakarov – Alanya (Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı)

Engin Yücer – Alanya (Abakarov’un üvey babası, eski polis)

Cemile Yücer – Alanya (Abakarov’un annesi)

Uğurcan Açıkgöz – Antalya (Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı)

Erdoğan Elaldı – Antalya (dönemin İl Özel İdaresi çalışanı)

Mustafa Türkay Sonel – İstanbul

Gökhan Ertok – Ankara (ihraç edilmiş eski polis memuru)

Savaş Gültürk – Elazığ (üniversite kamera sorumlusu)

Süleyman Önal – Tunceli (üniversite kamera sorumlusu)

Celal Altaş – Tunceli

Nurşen Arıkan – Tunceli

Şükrü Eroğlu – İzmir (dönemin vali koruması)

Şüpheliler arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de yer alması soruşturmayı kamuoyunda daha da dikkat çekici hale getirdi.

Ayrıca, soruşturma dosyasında yer alan bulgular doğrultusunda; delil karartma, organize örtbas, dijital izlerin silinmesi ve kamu nüfuzunun kullanılması gibi iddialar da inceleme altına alındı.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi 6 Ocak’ta resmi kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü civarında sinyal verdiği tespit edildi. Bu bölgede aylar süren arama çalışmalarına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Kamera Kayıtları ve Eksik Veriler

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde şu detaylar dikkat çekti:

Gülistan Doku’nun, kaybolduğu gün bir kafede eski erkek arkadaşıyla görüştüğü tespit edildi.

Daha sonra bir minibüse bindiği görüntülendi ancak nerede indiği belirlenemedi.

Olay günü bazı kamera kayıtlarının eksik olduğu ya da hiç alınmadığı ortaya çıktı.

Sarı Saltuk Viyadüğü’nü gören kritik kameranın arızalı olduğu bildirildi.

Ayrıca, olaydan bir gün önce Gülistan Doku’nun erkek arkadaşının evine giriş yaptığı görüntülenirken, ertesi gün kamera açısının değişmiş olması nedeniyle çıkış görüntüsü kaydedilemedi.

Teknik İncelemeler ve Yeni Bulgular

Soruşturma kapsamında:

700 saatlik MOBESE görüntüsü incelendi

HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri analiz edildi

Silinen sosyal medya yazışmaları üzerinde teknik çalışmalar yapıldı

Yeni elde edilen veriler, olay günü ve sonrasında bazı kişilerin hareketlerinin olağan akışla uyuşmadığını ortaya koydu.

İsimsiz Not ve Şüpheler

Dosyada dikkat çeken unsurlardan biri de aile avukatına bırakılan isimsiz not oldu. Bu notta, Mustafa Türkay Sonel’in isminin geçmesi üzerine yapılan incelemelerde araç hareketlerinin şüpheli olduğu değerlendirildi.

Çelişkili İfadeler

Özellikle erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve çevresindeki bazı kişilerin:

Çelişkili beyanlar verdiği

Dijital verilerde silinme tespit edildiği

Olay sonrası paylaşımlarının dikkat çektiği belirlendi.

Soruşturmanın Mevcut Durumu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, elde edilen yeni bulgular ışığında genişletilmiş durumda. Dosya artık yalnızca bir kayıp vakası olarak değil, “cinayet şüphesi” kapsamında çok yönlü olarak inceleniyor.

Soruşturma sürecinde özellikle kamu görevlileriyle bağlantılı iddialar, teknik veriler ve tanık ifadeleri dosyanın seyrini değiştiren temel unsurlar arasında yer alıyor.