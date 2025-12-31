Haberler

Güldür Güldür Show Yılbaşı yeni bölüm mü, eski bölüm mü? Show TV Güldür Güldür Show 2026 yılbaşı tekrar yayın mı?

Güncelleme:
2026 yılbaşı gecesi televizyonda eğlence zirve yapacak! TV8'de O Ses Türkiye, Star'da İbo Show, ATV'de Milyoner ve TRT 1'de Lingo Türkiye ünlü konuklarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Peki, Güldür Güldür Show Yılbaşı yeni bölüm mü, eski bölüm mü Show TV Güldür Güldür Show 2026 yılbaşı tekrar yayın mı?

Yeni yıl yaklaşırken televizyon kanalları, izleyicilerini özel yayınlarla karşılıyor. 31 Aralık 2025 tarihinde ekranlarda birbirinden keyifli yılbaşı programları yer alacak Güldür Güldür Show Yılbaşı yeni bölüm mü, eski bölüm mü Show TV Güldür Güldür Show 2026 yılbaşı tekrar yayın mı?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW HAKKINDA

Güldür Güldür Show, BKM imzalı, Ali Sunal'ın sunduğu, ilk sezonu FOX'ta yayımlanmış olan, 2. sezondan itibaren ise Show TV'de yayımlanan eğlence türündeki Türk televizyon programıdır. İlk sezonu Güldür Güldür adıyla yayımlandı, kanal değişikliği sırasında adı Güldür Güldür Show olarak değiştirildi ve bu nedenle Show TV'deki ilk sezonu da birinci sezon olarak yayımlandı. İlk sezonlarda her hafta, şimdilerde ise ara sıra ünlü konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer almaktadır.

31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV, yılbaşı öncesi eğlenceli ve komik içeriklerle dolu bir yayın akışı sunuyor:

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

01:15 Eltilerin Savaşı

Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümü, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI YENİ BÖLÜM MÜ, ESKİ BÖLÜM MÜ ?

Güldür Güldür Show yılbaşında tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

