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Gül Taşkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Burak Bulut ile Gül Taşkaya sevgili mi? Burak Bulut'un paylaşımı, Gül Taşkaya hakkında bilinenler ve Bulut'un Eda Sakız ile evliliğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

GÜL TAŞKAYA KİMDİR?

Gül Taşkaya, şarkıcı Burak Bulut'un sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen isim. Taşkaya, Bulut'un 28 Kasım 2026 akşamı yaptığı paylaşımın ardından kamuoyunun dikkatini çekti. Magazin dünyasında daha önce tanınan bir isim olmayan Gül Taşkaya'nın hayatına ilişkin bilgiler oldukça sınırlı.

GÜL TAŞKAYA KAÇ YAŞINDA?

Gül Taşkaya'nın doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla paylaşılmadı. Taşkaya'nın yaşına ilişkin ne kendisinden ne de Burak Bulut'tan yapılmış bir açıklama bulunuyor.

GÜL TAŞKAYA NERELİ?

Gül Taşkaya'nın memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Taşkaya'nın nereli olduğu ve ne iş yaptığı da kamuoyuyla paylaşılmış değil.

BURAK BULUT GÜL TAŞKAYA SEVGİLİ Mİ?

Burak Bulut'un Gül Taşkaya ile birlikte yaptığı paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin basınında Taşkaya, Bulut'un yeni sevgilisi olarak yer aldı. Ancak Burak Bulut ya da Gül Taşkaya tarafından ilişkiyi doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı. Çiftin ne zamandan beri birlikte olduğu da bilinmiyor.

BURAK BULUT VE EDA SAKIZ NEDEN BOŞANDI?

Burak Bulut, Eda Sakız ile Eylül 2024'te nişanlanmış, çift 12 Ağustos 2025'te İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlenmişti. Ancak evlilik bir yılı doldurmadan sona erdi. Bir süre birlikte görüntülenmeyen ve sosyal medya hesaplarından ortak fotoğraflarını kaldıran çift, 2026 yılında tek celsede boşandı.

Burak Bulut, boşanmanın ardından katıldığı bir etkinlikte ayrılığı doğrulayarak "Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık" dedi. Bulut, ayrılığın ardından kolundaki Eda Sakız'ın gözlerini tasvir eden dövmeyi de kapattırdı.

BURAK BULUT KİMDİR?

Burak Bulut, 16 Şubat 1990'da doğdu. Aslen Elazığlı olan Bulut, Elazığ'ın Palu ilçesinde doğup büyüdü. 36 yaşındaki şarkıcı, müzik kariyerine genç yaşta başladı ve pop ile arabeski harmanlayan tarzıyla tanındı.

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ile yaptığı ortak çalışmalarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sevmedim Deme, Nabız ve Baba Yak, Bulut'un en çok dinlenen şarkıları arasında yer alıyor. Bulut, kariyeri boyunca Ebru Yaşar, Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç gibi isimlerle de çalıştı.