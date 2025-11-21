Gül Onat kimdir? Gül Onat kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden Gül Onat, sahne ve ekran deneyimiyle dikkat çekiyor. "Sihirli Annem"deki Perihan rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, yıllar içinde birçok dizi ve filmde izleyicisinin karşısına çıktı. Gül Onat kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi projeler yer aldı? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

GÜL ONAT KİMDİR?

Gül Onat, Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden biridir. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Onat, tiyatro ve oyunculuk alanında sağlam bir eğitim alarak kariyerine adım atmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında "Sefer Seferde" filmiyle yaşayan Onat, özellikle televizyon dizilerindeki etkileyici performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

"Şehnaz Tango" dizisinde canlandırdığı Nilgün karakteri ve "Sihirli Annem"deki Perihan rolü, onun kariyerinde dönüm noktaları olarak öne çıkmıştır. Günümüzde Show TV'de yayınlanan "Klavye Delikanlıları" dizisinde Semiha Tanrıverdi karakterini canlandırarak ekranlara dönmeye devam etmektedir.

GÜL ONAT KAÇ YAŞINDA?

Gül Onat, 24 Kasım 1953 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 72 yaşındadır ve uzun yıllardır Türk televizyon ve sinemasında aktif bir şekilde çalışmaktadır.

GÜL ONAT NERELİ?

Gül Onat, Türkiye'nin başkenti Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini de doğduğu şehirde, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayarak sanat hayatına başlamıştır.

GÜL ONAT'IN KARİYERİ

Gül Onat, kariyerine sinema ile başlayıp televizyon dizilerinde de başarılı performanslar sergilemiştir. 1975 yılında "Sefer Seferde" filmiyle ilk adımını atan Onat, 1998'de "İkinci Bahar" dizisinde Safiye karakterini canlandırmış, ardından 1999'da "Nilgün" dizisinde Hacer rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır.

2000 yılında "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisinde Şaziye karakterini oynayan Onat, "Çarli İş Başında" (2000), "Çifte Bela" (2001) ve "Kibar Ana" (2002) gibi dizilerle televizyon ekranındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

Sinema alanında da çeşitli projelerde yer alan Gül Onat, "Oyunbozan" (2000) ve "Köstebekgiller: Perili Orman" (2015) gibi filmlerle beyaz perdede de izleyiciyle buluşmuştur. Tiyatro kökenli bir oyuncu olarak, hem sahne hem de ekran deneyimiyle Türk oyunculuk dünyasında saygın bir konuma sahiptir.

Uzun ve verimli kariyerinde, hem televizyon hem sinema hem de tiyatro alanlarında birçok unutulmaz karaktere hayat vererek Türk izleyicisinin gönlünde sağlam bir yer edinmiştir.