Guiness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyanın nen eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

Guiness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyanın nen eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. Sorulara verilen yanıtları hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler büyük bir heyecanla takip ediyor. Guiness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyanın nen eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, Guiness Dünya Rekorları'na göre 859'da kurulan dünyanın nen eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

GUİNESS DÜNYA REKORLARI'NA GÖRE 859'DA KURULAN DÜNYANIN NEN ESKİVE GÜNÜMÜZDE DE FAALİYET GÖSTEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU HANGİ ÜLKEDEDİR?

A: Yunanistan

B: İtalya

C: Birleşik Krallık

D: Fas

Cevap : D

Guinness Dünya Rekorları'na göre 859 yılında kurulan ve günümüzde de faaliyet gösteren dünyanın en eski yükseköğretim kurumu, Fas'ın Fes şehrinde bulunan El-Karaouine (Al Quaraouiyine) Üniversitesidir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ₺'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
