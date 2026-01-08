Guendouzi Galatasaray taraftarı ile kavgalı mı, Guendouzi ne yaptı, hangi maçta tartışma yaşadı? Guendouzi Patrick van Aanholt olayı nedir?

Fenerbahçe'ye transferiyle gündemde olan Matteo Guendouzi'nin Galatasaray taraftarıyla yaşadığı gerilim yeniden konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada "Guendouzi Galatasaray taraftarıyla kavga etti mi?", "Guendouzi hangi maçta Galatasaray tribünleriyle tartıştı?" soruları öne çıkarken, yaşanan olayın ayrıntıları araştırılıyor.

GUENDOUZİ GALATASARAY TARAFTARI İLE TARTIŞTI MI?

Matteo Guendouzi'nin Galatasaray cephesiyle yaşadığı gerilim, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı. Fransız orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan geçmişi, transfer gündeminin ardından futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

TARTIŞMANIN ADRESİ: MARSİLYA–GALATASARAY MAÇI

Yaklaşık 5 yıl önce oynanan Marsilya–Galatasaray karşılaşmasında Guendouzi ile Galatasaraylı futbolcu Patrick van Aanholt arasında saha içinde tansiyon yükselmişti. İkili arasında yaşanan sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüşme noktasına gelirken, olay maçın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu.

SAHA İÇİNDEKİ GERGİNLİK TRİBÜNLERE DE YANSIDI

Söz konusu karşılaşmada yaşanan bu gerilim, Galatasaray tribünlerinin de tepkisini çekmiş ve Guendouzi'ye yönelik protestolar dikkat çekmişti. O günden bu yana Fransız futbolcunun ismi, Galatasaray taraftarıyla yaşadığı bu olayla sık sık anılmaya devam ediyor.