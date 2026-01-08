Haberler

Guendouzi Galatasaray taraftarı ile kavgalı mı, Guendouzi ne yaptı, hangi maçta tartışma yaşadı? Guendouzi Patrick van Aanholt olayı nedir?

Guendouzi Galatasaray taraftarı ile kavgalı mı, Guendouzi ne yaptı, hangi maçta tartışma yaşadı? Guendouzi Patrick van Aanholt olayı nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Matteo Guendouzi'nin Galatasaray taraftarıyla yaşadığı tartışma yeniden gündeme geldi. "Guendouzi Galatasaray taraftarı ile kavgalı mı?", "Guendouzi Galatasaray taraftarı ile hangi maçta tartışma yaşadı?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılırken, Fransız futbolcunun geçmişte yaşadığı olaylara dair detaylar merak ediliyor.

Fenerbahçe'ye transferiyle gündemde olan Matteo Guendouzi'nin Galatasaray taraftarıyla yaşadığı gerilim yeniden konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada "Guendouzi Galatasaray taraftarıyla kavga etti mi?", "Guendouzi hangi maçta Galatasaray tribünleriyle tartıştı?" soruları öne çıkarken, yaşanan olayın ayrıntıları araştırılıyor.

GUENDOUZİ GALATASARAY TARAFTARI İLE TARTIŞTI MI?

Matteo Guendouzi'nin Galatasaray cephesiyle yaşadığı gerilim, yıllar sonra yeniden konuşulmaya başlandı. Fransız orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan geçmişi, transfer gündeminin ardından futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

TARTIŞMANIN ADRESİ: MARSİLYA–GALATASARAY MAÇI

Yaklaşık 5 yıl önce oynanan Marsilya–Galatasaray karşılaşmasında Guendouzi ile Galatasaraylı futbolcu Patrick van Aanholt arasında saha içinde tansiyon yükselmişti. İkili arasında yaşanan sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüşme noktasına gelirken, olay maçın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu.

SAHA İÇİNDEKİ GERGİNLİK TRİBÜNLERE DE YANSIDI

Söz konusu karşılaşmada yaşanan bu gerilim, Galatasaray tribünlerinin de tepkisini çekmiş ve Guendouzi'ye yönelik protestolar dikkat çekmişti. O günden bu yana Fransız futbolcunun ismi, Galatasaray taraftarıyla yaşadığı bu olayla sık sık anılmaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

Beşiktaşlılar çok şey bekliyordu, 3. Lig'e gönderildi