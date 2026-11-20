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Grand Theft Auto serisinin önceki oyunlarından tanınan karakterlerin GTA 6'da yer alıp almadığı, oyunun piyasaya çıkmasının ardından merak konusu oldu. Özellikle GTA 4'ün baş karakteri Niko Bellic'in yeni oyunda görünüp görünmediği araştırılıyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinden gelen görüntüler ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler, Niko Bellic hakkında dikkat çeken bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Peki, GTA 6'da Niko Bellic var mı, hangi bölümde ortaya çıkıyor? Niko Bellic'i GTA 6'da kim seslendiriyor?

GTA 6'DA NİKO BELLIC VAR MI?

Evet. Niko Bellic, GTA 6'nın ilerleyen bölümlerinde hikâyeye kısa süreli olarak dahil oluyor. GTA 4'ün baş karakteri olan Niko, yeni oyunda daha yaşlı görünümüyle karşımıza çıkıyor. Oyunla ilgili yayımlanan oynanış haberlerinde karakterin iki ara sahnede yer aldığı aktarılıyor.

Niko'nun geri dönüşü, GTA 6'nın ana karakterleri Jason Duval ve Lucia Caminos'un hikâyesinin ilerleyen aşamalarında gerçekleşiyor. Böylece Rockstar Games, serinin önceki oyunlarından tanınan karakterlerden birini yeni hikâyeyle buluşturmuş oluyor.

NİKO BELLIC GTA 6'NIN HANGİ BÖLÜMÜNDE ÇIKIYOR?

Niko Bellic, GTA 6'nın 5. bölümünde, "Taking Liberties" adlı görev sırasında ortaya çıkıyor. Karakterin sahneleri, Vice City'deki nakliye iş insanı Giorgio Gallo ile bağlantılı gelişmelerin yaşandığı hikâye bölümünde geçiyor.

Niko, bu karşılaşmada suç dünyasıyla bağlantılı bir karakter olarak görülüyor. Oyuncuların aktardığı ve oyun basınında yer alan bilgilere göre Niko, Giorgio ile yüzleşiyor ve daha sonra hikâyenin devamında yeniden görülüyor.

GTA 6'DA NİKO BELLIC'İ KİM SESLENDİRİYOR?

GTA 4'te Niko Bellic'e sesiyle ve performansıyla hayat veren Michael Hollick, GTA 6'nın oyuncu kadrosunda da yer alıyor. Rockstar Games'in yayımladığı resmi jenerik listesinde Hollick'in rolü "The Hitman" olarak belirtiliyor. Ancak Rockstar'ın oyuncu listesinde karakterin adı doğrudan Niko Bellic şeklinde yazılmıyor.

Buna rağmen oyunun ilerleyen bölümlerindeki sahneleri inceleyen oyun yayınları, karakterin Niko Bellic olduğunu aktarıyor. Böylece Michael Hollick'in yeniden seriye dahil olması, GTA 4 hayranları için dikkat çeken ayrıntılardan biri haline geliyor.

NİKO BELLIC KİMDİR?

Niko Bellic, Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto IV'ün ana karakteridir. Doğu Avrupa'dan Liberty City'ye gelen Niko, geçmişinden uzaklaşarak yeni bir hayat kurmaya çalışır. Ancak şehrin suç dünyasına dahil olmasıyla çeşitli çatışmaların ve tehlikeli olayların içinde kalır.

GTA 4'teki hikâyesiyle serinin en çok tanınan karakterlerinden biri haline gelen Niko, GTA 6'daki görünümüyle yıllar sonra yeniden oyuncuların karşısına çıkıyor.