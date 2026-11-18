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GTA 6, Yeni Zelanda'da yerel saatle 19 Kasım 2026 gece yarısı, Türkiye saatiyle 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te erişime açıldı. Böylece Yeni Zelanda, GTA 6'yı dünyada ilk oynayan ülke oldu. Oyunun açılmasının ardından içerik üreticileri ilk oynanış görüntülerini canlı yayınlamaya başladı. Türkiye'deki oyuncular ise GTA 6'yı bu gece, 19 Kasım saat 00.00'da oynamaya başlayabilecek. İşte GTA 6'nın Yeni Zelanda çıkışı ve Türkiye'deki erişim saatine ilişkin tüm detaylar.

GTA 6 YENİ ZELANDA'DA ÇIKTI MI?

Evet, GTA 6 Yeni Zelanda'da erişime açıldı. Oyun, Türkiye saatiyle 18 Kasım saat 14.00'te Yeni Zelanda'daki oyuncular için oynanabilir hale geldi.

GTA 6 NEDEN İLK YENİ ZELANDA'DA ÇIKTI?

Rockstar Games, GTA 6'yı her bölgede yerel saatle gece yarısı erişime açıyor. Yeni Zelanda, dünyada günü ilk karşılayan ülkeler arasında yer aldığı için oyun burada diğer ülkelerden önce açıldı. Yeni Zelanda ile Türkiye arasında kasım ayında 10 saatlik zaman farkı bulunuyor.

GTA 6 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak. Türkiye'deki oyuncular, Yeni Zelanda'dan 10 saat sonra oyuna erişebilecek.

GTA 6 SIRADAKİ HANGİ ÜLKELERDE AÇILACAK?

Yeni Zelanda'nın ardından GTA 6, Türkiye saatiyle 16.00'da Avustralya'da, 18.00'de ise Japonya'da erişime açılıyor. Oyun, Avrupa'da da yerel saatle gece yarısı oyuncularla buluşacak.

BÖLGE DEĞİŞTİREREK ERKEN OYNANABİLİR Mİ?

Bazı oyuncuların konsol bölgesini Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyuna erken erişmeye çalıştığı biliniyor. Ancak bu yöntem resmi bir erken erişim değil ve platformların kullanım koşullarına aykırı olabiliyor. Bu tür değişiklikler hesap ve lisans sorunlarına yol açabiliyor.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki satış fiyatı PlayStation Store ve Xbox Türkiye'de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.