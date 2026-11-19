GTA 6, PS5 Pro dahil bütün konsollarda saniyede 30 kare, yani 30 FPS hedefiyle çalışıyor. Rockstar Games, 10 Kasım 2026'da Newswire sayfasında yayımladığı ön yükleme duyurusunda oyunun konsolları sınırına kadar zorlayarak 30 FPS hedefiyle geliştirildiğini açıkladı. 60 FPS'lik bir mod duyurulmadı. PS5 Pro'yu ayıran şey kare sayısı değil; görüntü netliği ve gölgeler.

GTA 6 PS5 PRO'DA 60 FPS VAR MI?

Duyurulmuş bir 60 FPS modu yok. Rockstar'ın 10 Kasım tarihli duyurusunda performans modundan söz edilmiyor ve şirket böyle bir modun sonradan bir güncellemeyle gelip gelmeyeceğini de açıklamadı.

GTA 6 PS5 PRO'DA KAÇ FPS?

30 FPS. Rockstar'ın açıklamasına göre oyun PS5, PS5 Pro ve Xbox Series X|S'te aynı hedefle çalışıyor. FPS (frames per second), ekranda bir saniyede gösterilen kare sayısı demek. 30 FPS'te her kare yaklaşık 33 milisaniyede çiziliyor, 60 FPS'te bu süre yarıya iniyor ve hareket daha akıcı görünüyor.

PS5 PRO'DA NE FARKLI?

PS5 Pro'da oyun, Sony'nin görüntü ölçekleme teknolojisi PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sayesinde daha net görünüyor. Rockstar ayrıca ışın izlemeli (ray-traced) gölgelerin yalnız PS5 Pro'da bulunduğunu yazdı. Standart PS5 sahipleri de bazı eklentilerden yararlanıyor: DualSense kolda dokunsal geri bildirim (erişilebilirlik ayarlarından değiştirilebiliyor), Tempest 3D ses ve daha kısa yükleme süreleri.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIYOR?

Oyun 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı. Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox Series X|S ve Xbox One konsollarında da oynanabiliyor. Bulut sürümü Xbox Series S'in grafik ayarlarını kullanıyor, performansı da internet bağlantısının hızına göre değişebiliyor. PlayStation ve Xbox'ta Remote Play (uzaktan oynatma) desteği de var.