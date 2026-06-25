GTA 6 PS4'e çıkacak mı, oynanacak mı? GTA 6 nereden oynanır?

Grand Theft Auto VI için geri sayım sürerken, oyunun konsol platformları ve satış seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Rockstar Games’in duyurduğu bilgiler doğrultusunda GTA 6’nın çıkış takvimi, sürüm seçenekleri ve fiyatları netleşti.

GTA 6 PLAYSTATİON 4'E ÇIKACAK MI?

Grand Theft Auto VI, PlayStation 4 konsolları için mevcut olmayacak. Rockstar’ın resmi GTA 6 sayfası ve platform duyurularında oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için listelenirken, PlayStation 4 adına yer verilmiyor. Bu nedenle PS4 kullanıcıları GTA 6’yı normal şekilde satın alıp oynayamayacak. Oyun PS Store’da PS4 oyunu olarak görünmediği sürece, PlayStation 4’e takılan diskle ya da dijital satın alma yoluyla çalışmayacak. PS5 oyunu olması nedeniyle PS4’te geriye dönük uyumluluk yöntemi de geçerli olmayacak; çünkü geriye dönük uyumluluk genellikle eski oyunların yeni konsolda çalışmasını kapsıyor, yeni nesil bir oyunun eski konsolda çalışmasını değil.

GTA 6’nın PlayStation 4’e gelmemesinin en önemli nedeni teknik güç farkı olarak değerlendiriliyor. Oyun, Rockstar’ın şimdiye kadarki en büyük ve en yoğun açık dünyalı yapımı olarak tanıtılıyor. Vice City ve Leonida eyaletinde çok daha detaylı şehirler, kalabalıklar, araç trafiği, ışıklandırma, fizik, yapay zeka ve hızlı yükleme isteyen sistemler bekleniyor. PlayStation 4 ise 2013 çıkışlı bir konsol olduğu için işlemci, bellek, depolama hızı ve grafik gücü bakımından PlayStation 5’in oldukça gerisinde kalıyor. GTA 6 gibi büyük ölçekli bir oyunun PS4’e uyarlanması teorik olarak mümkün olsa bile ciddi grafik düşüşü, uzun yükleme süreleri, düşük kare hızı, harita ve NPC yoğunluğunda kısıtlamalar gibi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Rockstar’ın bu nedenle eski nesil yerine mevcut nesil konsollara odaklandığı aktarılıyor.

GTA 6 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Rockstar Games’in yıllardır beklenen oyunu GTA 6 için ön sipariş süreci resmen başladı. Oyunun dijital mağazalardaki sayfaları güncellenirken, oyuncular ilk dakikalardan itibaren satın alma işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Ön siparişlerin açılmasıyla birlikte GTA 6’nın Türkiye fiyatları da netlik kazandı. Şirket, oyunu farklı içerik paketleriyle satışa sunarken, oyuncular Standart Edition ve Ultimate Edition seçenekleri arasında tercih yapabilecek. GTA 6 Standard Edition Türkiye fiyatı 3.999 TL, GTA 6 Ultimate Edition Türkiye fiyatı ise 4.999 TL olarak açıklandı.

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında ön siparişe açıldı. Oyunun çıkış tarihine kadar ön sipariş veren kullanıcılar Vintage Vice Cirt özel içeriklerine erişim sağlayabilecek. Ultimate Edition sürümünün ek dijital içerikler, özel araç paketleri, kozmetik öğeler, görevler ve çıkış sonrası sunulacak bazı avantajları içerdiği belirtiliyor. Rockstar Games’in ilerleyen günlerde bu paketin tüm detaylarını açıklaması bekleniyor. GTA 6’nın çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.