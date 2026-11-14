GTA 6 PS4 e çıkacak mı, olacak mı, destekliyor mu? GTA 6 hangi konsollarda olacak?

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Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için çıkış tarihi yaklaşırken PlayStation 4 kullanıcıları da oyunun kendi konsollarında oynanıp oynanamayacağını araştırıyor. Rockstar Games tarafından açıklanan platform bilgilerine göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Peki, GTA 6 PS4'e çıkacak mı, PS4 destekliyor mu? İşte oyunun desteklediği konsollar ve çıkış tarihine ilişkin merak edilenler.

GTA 6 PS4'E ÇIKACAK MI?

Hayır. GTA 6'nın PlayStation 4 (PS4) sürümü bulunmuyor. Rockstar Games tarafından açıklanan resmi platform listesinde PlayStation 4 yer almıyor. Şirketin duyurusuna göre oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için hazırlanıyor. Dolayısıyla PS4 kullanıcıları GTA 6'yı mevcut konsollarına yükleyerek oynayamayacak.

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde ve müşteri destek sayfasında açıklanan platform bilgileri, oyunun PS4 için duyurulmadığını doğruluyor. Şirket, PS4 sürümüne ilişkin herhangi bir çıkış tarihi veya geliştirme planı da paylaşmadı.

GTA 6 HANGİ KONSOLLARDA OLACAK?

Rockstar Games'in şu ana kadar duyurduğu resmi platformlar şunlar:

PlayStation 5 (PS5)

Xbox Series X

Xbox Series S

GTA 6, 19 Kasım 2026'da bu konsollar için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış duyurusunda PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları açıkça belirtildi.

GTA 6 XBOX ONE'A ÇIKACAK MI?

GTA 6, Xbox One için de duyurulmadı. Rockstar Games'in açıkladığı platform listesinde Xbox One bulunmuyor. Oyunun konsol sürümü yalnızca Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için planlanıyor. Bu nedenle Xbox One kullanıcıları da GTA 6'yı mevcut konsollarında doğrudan oynayamayacak.

GTA 6 PC'YE ÇIKACAK MI?

GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin Rockstar Games tarafından açıklanmış resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Şirketin duyurduğu ilk çıkış platformları PlayStation 5 ve Xbox Series X|S ile sınırlı. PC sürümünün daha sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

Bu nedenle PC için açıklanan bir çıkış tarihi varmış gibi yapılan paylaşımlara temkinli yaklaşılması gerekiyor. Rockstar Games yeni bir duyuru yapmadığı sürece PC sürümünün çıkış takvimi kesinleşmiş değil.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak duyurdu. Oyun, açıklanan takvime göre PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında satışa sunulacak.

Resmi bilgilere göre GTA 6, PS4 ve Xbox One'ı desteklemiyor. Oyunu oynamak isteyen kullanıcıların duyurulan platformlardan birine sahip olması gerekiyor. PC sürümünün çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.