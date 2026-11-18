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Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 için konsol çıkış tarihi yaklaşırken PC oyuncularının bekleyişi de sürüyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan oyunun bilgisayar sürümüne ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Peki, GTA 6 PC ne zaman çıkacak, bilgisayarda ne zaman oynanabilecek? GTA 6 kaç GB olacak, hangi bilgisayar kaldırır? İşte GTA 6 PC sürümü hakkında merak edilen tüm detaylar.

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın bilgisayar sürümü için Rockstar Games tarafından henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Oyunun 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülmesi planlanırken PC oyuncularının konsol sürümünü beklemesi gerekecek.

GTA 6 BİLGİSAYARDA NE ZAMAN OYNANABİLECEK?

Öte yandan oyun dünyasının önemli yayınlarından GamesBeat, 13 Ekim 2026 tarihli haberinde GTA 6'nın PC sürümünün 2027 yılının ilk çeyreğinde (ocak-mart) yayınlanmasının planlandığını dört farklı sektör kaynağına dayandırdı. Ancak Rockstar Games bu iddiayı resmi olarak doğrulamadı.

Bu nedenle GTA 6'nın bilgisayara 2027'nin ilk aylarında geleceği yönündeki bilgiler şimdilik sektör kaynaklarına dayanan bir beklenti niteliği taşıyor. Kesin çıkış tarihi için Rockstar Games'in resmi duyurusunun beklenmesi gerekiyor.ç

GTA 6 KAÇ GB OLACAK? PC SÜRÜMÜ KAÇ GB YER KAPLAYACAK?

GTA 6'nın PC sürümünün kaç GB depolama alanı gerektireceği henüz açıklanmadı. Rockstar Games, bilgisayar versiyonuna ilişkin resmi bir dosya boyutu veya sistem gereksinimi paylaşmadı.

Konsol sürümü için ise 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerektiği bildirildi. Bu rakam, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerine ilişkin depolama bilgisidir. PC versiyonunun da aynı boyutta olacağı kesinleşmiş değil.

Bilgisayar oyuncularının oyunun dosya boyutuna ilişkin resmi açıklamayı beklemesi gerekiyor. PC sürümünün depolama ihtiyacı; grafik dosyaları, oyun dünyasının detayları, ses içerikleri ve optimizasyon gibi unsurlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

GTA 6 HANGİ BİLGİSAYAR KALDIRIR? SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI MI?

GTA 6'nın minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri henüz Rockstar Games tarafından açıklanmadı. Bu nedenle oyunun hangi işlemci, ekran kartı, RAM ve işletim sistemiyle çalışacağı konusunda kesin bir donanım listesi bulunmuyor.

Oyuncuların özellikle aşağıdaki donanım özelliklerine ilişkin resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor:

İşlemci: Minimum ve önerilen işlemci modelleri henüz açıklanmadı.

Ekran kartı: Oyunun çalışması için gereken minimum GPU ve VRAM miktarı bilinmiyor.

RAM: GTA 6'nın PC sürümü için ihtiyaç duyacağı bellek miktarı açıklanmadı.

Depolama: PC sürümünün dosya boyutu ve gerekli boş alan henüz belli değil.

İşletim sistemi: Desteklenecek Windows sürümleri hakkında resmi bilgi paylaşılmadı.

Dolayısıyla GTA 6'yı hangi bilgisayarların kaldıracağı konusunda şimdiden kesin bir model veya donanım listesi vermek mümkün değil. İnternette dolaşan minimum ve önerilen sistem gereksinimi tabloları, Rockstar tarafından doğrulanmadığı sürece resmi bilgi olarak değerlendirilmemeli.