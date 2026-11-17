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Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6'nın çıkışına sayılı günler kala oyuncuların gündeminde çevrim içi modun ne zaman yayınlanacağı ve mevcut GTA Online'ın geleceği yer alıyor. Rockstar Games'in 19 Kasım 2026'da piyasaya sürmeye hazırlandığı GTA 6, ilk aşamada tek oyunculu bir deneyim olarak sunulacak. Peki, GTA 6 online ne zaman çıkacak, gelecek? GTA 6 çıkınca GTA 5 online kapanacak mı? Detaylar...

GTA 6 ONLINE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 Online'ın çıkış tarihi henüz Rockstar Games tarafından açıklanmadı. Oyunun 19 Kasım 2026'da yayınlanacak ilk sürümünde çevrim içi çok oyunculu mod bulunmayacak. GTA 6, çıkış tarihinde tek oyunculu hikâye deneyimi sunacak.

Çevrim içi modun 2027 yılında gelebileceğine ilişkin beklentiler bulunuyor. Twitch CEO'su Dan Clancy'nin çok oyunculu deneyimin 2027'de başlayacağı yönündeki değerlendirmesi ve basına yansıyan haberler bu beklentiyi güçlendirdi. Ancak Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından 2027 tarihi resmen doğrulanmadı. Bu nedenle GTA 6 Online'ın ne zaman çıkacağı şimdilik kesinleşmiş değil.

GTA 6 ÇIKINCA GTA 5 ONLINE KAPANACAK MI?

GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle GTA 5 Online'ın kapanacağı yönündeki iddialara ilişkin Take-Two Interactive'den açıklama geldi. Şirket, 17 Eylül 2026'daki hissedarlar toplantısında GTA 6'nın tek oyunculu bir oyun olduğunu belirtirken mevcut GTA Online'ı desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Take-Two'nun açıklamasında, GTA 6'nın piyasaya çıkmasının ardından da GTA Online desteğinin süreceği ifade edildi. Böylece GTA 6'nın çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026 itibarıyla GTA 5 Online'ın kapatılacağı yönündeki iddialar doğrulanmamış oldu.

Şirket, 9 Kasım 2026 tarihli finansal sonuç açıklamasında da Rockstar Games'in mevcut GTA Online için yeni içerikler ve devam eden etkinliklerle oyuncuları desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi. Ancak oyuna ne kadar süre daha güncelleme geleceğine ilişkin kesin bir bitiş tarihi açıklanmadı.

GTA 6 ONLINE AYRI BİR OYUN MU OLACAK?

GTA 6'nın çevrim içi modunun ayrı bir oyun olarak mı sunulacağı yoksa ana oyuna sonradan eklenecek bir özellik mi olacağı henüz açıklanmadı. Rockstar Games, yeni çevrim içi deneyimin adını, ücretlendirme sistemini ve oyunculara sunulacağı platformları da duyurmadı.

Bu nedenle GTA 6 Online'ın ücretsiz olup olmayacağı, GTA 6'yı satın alan oyunculara ek ücret gerektirip gerektirmeyeceği ve PC sürümünün bulunup bulunmayacağı konusunda kesinleşmiş bilgi yok.

GTA 5 ONLINE NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Rockstar Games'in önceki oyunundaki çevrim içi deneyimin çıkışı, GTA 6 Online için de merak uyandırıyor. GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüş, GTA Online ise yaklaşık iki hafta sonra, 1 Ekim 2013'te oyuncularla buluşmuştu.

Ancak GTA 5 ile GTA Online arasındaki bu süre, GTA 6'nın çevrim içi modunun da benzer bir takvimle yayınlanacağı anlamına gelmiyor. Yeni oyunun çok oyunculu modu için Rockstar Games tarafından henüz resmî bir tarih paylaşılmadı.

GTA 6 VE GTA 5 ONLINE HAKKINDA MERAK EDİLENLER

GTA 6 ne zaman çıkacak?

19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkması planlanıyor.

GTA 6 çıkışta online olacak mı?

Hayır. İlk sürüm tek oyunculu olarak sunulacak.

GTA 6 Online ne zaman gelecek?

Resmî çıkış tarihi açıklanmadı. 2027 beklentisi bulunuyor ancak doğrulanmış değil.

GTA 5 Online kapanacak mı?

Hayır. Take-Two, GTA 6 çıktıktan sonra da mevcut GTA Online'ı desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

GTA 6 Online ücretsiz mi olacak?

Ücretlendirme konusunda resmî bilgi paylaşılmadı.