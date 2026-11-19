GTA 6, 19 Kasım 2026'da yalnızca tek oyunculu hikaye moduyla çıktı. Rockstar Games ve Take-Two Interactive, GTA 6 Online için henüz bir çıkış tarihi ya da dönemi açıklamadı. PlayStation'ın resmi bilgilerinde de oyun "tek oyunculu bir deneyim" olarak tanımlanıyor. Twitch CEO'su Dan Clancy ise Eylül ayında verdiği bir röportajda, çok oyunculu modun 2027'de yayınlanmasını beklediğini söyledi. Ancak bu açıklama Rockstar tarafından doğrulanmadı. GTA 6 Online ne zaman çıkacak, oyunda çok oyunculu mod var mı, mevcut GTA Online kapanacak mı ve önceki oyunlarda online mod ne zaman gelmişti soruları oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte GTA 6 Online'a ilişkin bilinen tüm detaylar.

GTA 6 ONLİNE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 Online'ın çıkış tarihi henüz belli değil. Rockstar Games ve Take-Two Interactive, oyunun çok oyunculu moduna ilişkin resmi bir tarih ya da dönem açıklamadı. Çok oyunculu modun adı, içeriği ve fiyatına ilişkin de resmi bir bilgi bulunmuyor.

GTA 6'DA ONLİNE MOD VAR MI?

Hayır, GTA 6 şu anda yalnızca tek oyunculu hikaye moduyla oynanabiliyor. PlayStation'ın resmi bilgilerinde oyun, "tek oyunculu bir deneyim" olarak tanımlanıyor. Oyuncular, Lucia ve Jason'ın hikayesini Leonida eyaletinde tek başlarına deneyimliyor.

GTA 6 ONLİNE 2027'DE Mİ ÇIKACAK?

Twitch CEO'su Dan Clancy, 17 Eylül 2026'da Bloomberg'e verdiği röportajda GTA 6 Online'ın 2027'de çıkabileceğine işaret etti. Clancy, "GTA 6 ile büyük bir izlenme artışı göreceksiniz, ancak gelecek yıl çok oyunculu mod çıktığında daha da büyük bir artış olacak" dedi. Clancy, Rockstar ile görüştüğünü belirtse de bu açıklama bir tahmin niteliğinde ve Rockstar tarafından doğrulanmadı.

ÖNCEKİ OYUNLARDA ONLİNE MOD NE ZAMAN GELMİŞTİ?

Rockstar'ın önceki oyunlarında online modlar, hikaye modundan kısa süre sonra yayınlanmıştı:

GTA 5: Oyun 17 Eylül 2013'te çıktı, GTA Online ise 1 Ekim 2013'te, yani 14 gün sonra yayınlandı.

Red Dead Redemption 2: Oyun 26 Ekim 2018'de çıktı, Red Dead Online'ın beta sürümü ise 27 Kasım 2018'de, yani 32 gün sonra yayınlandı.

Ancak GTA 6 için Rockstar'ın benzer bir takvim izleyip izlemeyeceği bilinmiyor.

MEVCUT GTA ONLİNE KAPANACAK MI?

Hayır. Take-Two Interactive, 17 Eylül 2026'daki hissedarlar toplantısında mevcut GTA Online'ı GTA 6'nın çıkışından sonra da desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick de daha önce GTA Online'a desteğin süreceğine inandığını belirtmişti. Bu nedenle GTA 5'in online modu oynanmaya devam edecek.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKTI?

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı. Oyun Türkiye'de 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00'da oynanabilir hale geldi. Oyunun PC sürümü için ise henüz bir tarih açıklanmadı.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki fiyatı standart sürüm için 3.999 TL, üst sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.