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GTA 6, Türkiye'de bu gece, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da oynanabilir hale gelecek. Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkıyor. Oyun, dünya genelinde yerel saatle gece yarısı açıldığı için ilk olarak Yeni Zelanda'da, Türkiye saatiyle 18 Kasım 14.00'te oyunculara sunuldu. GTA 6 ne zaman çıkacak, Türkiye'de saat kaçta açılacak, oyunun fiyatı ne kadar, PC'ye gelecek mi ve kaç GB yer kaplıyor soruları çıkış öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte GTA 6'nın Türkiye çıkış saati ve tüm detaylar.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü çıkıyor. Oyun, her ülkede yerel saatle gece yarısı oynanabilir hale geliyor. Bu nedenle saat dilimi daha ileride olan ülkelerdeki oyuncular oyuna daha erken erişebiliyor.

GTA 6 TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da açılacak. Yani Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gecesini perşembeye bağlayan gece yarısında oyuna erişebilecek.

GTA 6 HANGİ ÜLKEDE İLK ÇIKTI?

GTA 6, saat dilimi nedeniyle ilk olarak Yeni Zelanda'da oynanabilir hale geldi. Oyunun bazı ülkelerdeki çıkış saatleri Türkiye saatiyle şöyle:

Yeni Zelanda: 18 Kasım, 14.00

Avustralya (Sidney): 18 Kasım, 16.00

Japonya: 18 Kasım, 18.00

Türkiye: 19 Kasım, 00.00

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKIYOR?

GTA 6, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkıyor. Oyun PlayStation 4 için yayınlanmıyor. Xbox One kullanıcıları ise oyunu yalnızca Xbox Cloud Gaming üzerinden bulut aracılığıyla oynayabilecek.

GTA 6 PC'YE GELECEK Mİ?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için henüz bir tarih açıklamadı. Oyunun PC'ye ne zaman geleceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

GTA 6 KAÇ TL?

GTA 6'nın Türkiye'deki fiyatı standart sürüm için 3.999 TL, üst sürüm için ise 4.999 TL olarak belirlendi.

GTA 6 KAÇ GB?

GTA 6, yaklaşık 212 GB depolama alanı gerektiriyor. Oyunu dijital olarak satın alan oyuncuların, çıkış saatinden önce ön yükleme yaparak oyunu hazır hale getirmesi öneriliyor.

GTA 6 TÜRKÇE Mİ?

GTA 6'da Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyunun desteklediği diller arasında Türkçe yer almıyor.

GTA 6 METACRİTİC PUANI KAÇ?

GTA 6, inceleme puanlarını toplayan Metacritic'te 98 incelemeye göre 99 puan aldı. Oyun, bu puanla tarihin en yüksek puan alan oyunları arasına girdi.