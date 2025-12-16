Haberler

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlarda çıkacak, ön sipariş nasıl verilir?

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlarda çıkacak, ön sipariş nasıl verilir?
Güncelleme:
Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6, oyun dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Oyunseverler, yapımın çıkış tarihi, hangi platformlarda yer alacağı ve ön sipariş detayları hakkında açıklama bekliyor. Resmî duyurulara göre GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlarda çıkacak, ön sipariş nasıl verilir? Detaylar haberimizde!

Rockstar Games'in on yılı aşkın süredir geliştirdiği Grand Theft Auto serisinin yeni halkası GTA 6, oyun dünyasının en çok beklenen yapımı olmaya devam ediyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 hangi platformlarda çıkacak, ön sipariş nasıl verilir? GTA 6'ya dair merak edilen detayları haberimizde yanıtladık! Detaylar...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, uzun bekleyişin ardından oyun için resmi bir çıkış tarihi duyurdu. GTA 6'nın yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi; bu tarih, oyunun kalitesini sağlamak amacıyla daha önceki ilan edilmiş Mayıs 2026 tarihinden yine ertelenmiş bir tarihtir.

Resmî açıklamalarda Rockstar, bu ekstra sürenin detaylı içerik, teknik testler ve oyunun beklenen kalite seviyesine ulaşması için gerekli olduğunu vurgulamıştır. GTA 6'nın bu tarih itibarıyla küresel pazarda eş zamanlı satışa sunulması planlanıyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

GTA 6'nın platform stratejisi; oyuncu kitlesi, teknolojik kapasite ve Rockstar'ın geçmiş yayın politikası göz önünde bulundurularak şekilleniyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için kesin olarak çıkış yapacak. Bu platformlar, oyunun geniş açık dünyasını ve ileri grafik/sistem özelliklerini desteklemek için seçildi.

PC Sürümü

GTA 6'nın PC sürümü, konsol çıkışından sonra geleceği çok güçlü bir şekilde bekleniyor ancak henüz resmî bir tarih açıklanmadı. Rockstar geçmişteki oyunlarını PC'ye daha sonra uyarladığından, bu dönemde de PC versiyonunun 6 ila 12 ay sonra sunulması beklenebilir.

Eski Nesil Konsollar ve Diğer Platformlar

PlayStation 4 & Xbox One gibi eski nesil konsollar için GTA 6 desteği planlanmıyor.

Nintendo Switch, mobil veya bulut sürümleri hakkında resmî bir açıklama bulunmuyor, ancak mobil versiyon şu an için listede yer almıyor.

GTA 6 ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Rockstar Games, GTA 6 için resmî ön sipariş tarihlerini henüz ilan etmedi. Ancak oyun dünyasında büyük yapımların izlediği standart süreçlere göre:

PlayStation Store ve Xbox Store üzerinden dijital ön siparişler aktifleştirilebilir.

Fiyat ve sürüm seçenekleri (Standart, Deluxe, Koleksiyoncu Sürümü) ön sipariş açıldığında oyunculara sunulacaktır.

Büyük perakendeciler (ör. Amazon, GameStop) GTA 6 için fiziksel ve dijital ön sipariş listeleri oluşturacaktır.

