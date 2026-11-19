GTA 6'nın başrol karakteri Lucia Caminos'u Amerikalı oyuncu Manni L. Perez canlandırıyor. Perez'in rolü, The Game Awards'un 17 Kasım'da açıkladığı adaylık listesiyle gün yüzüne çıktı. Perez, GTA 6'daki performansıyla "En İyi Performans" kategorisinde aday gösterildi. Rockstar Games ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Porto Rikolu bir ailenin çocuğu olarak New York'ta büyüyen Perez, daha önce Law & Order: SVU, Blindspot, The Blacklist ve Chicago P.D. gibi dizilerde rol aldı. GTA 6 Lucia kim, Manni L. Perez kimdir, hangi dizilerde oynadı ve Jason'ı kim canlandırıyor soruları oyuncuların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte GTA 6'nın Lucia'sına ve Manni L. Perez'e ilişkin tüm detaylar.

GTA 6 LUCİA KİM?

Lucia Caminos, GTA 6'nın iki ana karakterinden biri. Oyunun hikayesi, hapisten yeni çıkan Lucia'nın Leonida eyaletinde, partneri Jason Duval ile birlikte suç dünyasına adım atmasını konu alıyor. Lucia ve Jason, Rockstar Games'in GTA serisinde oyuncunun aralarındaki ilişkiye ortak olduğu ilk başrol ikilisi olarak öne çıkıyor.

GTA 6'NIN LUCİA'SI MANNİ L. PEREZ KİM?

Manni L. Perez, Amerikalı bir oyuncu. Porto Rikolu bir ailenin çocuğu olan Perez, New York'ta yaşıyor. Oyunculuğa tiyatroyla başlayan Perez, New York Üniversitesi'nin (NYU) Tisch Sanat Okulu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Stone Street Studios'ta da film oyunculuğu üzerine eğitim gördü. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra halter sporuyla ilgilenen Perez, kişisel antrenör olarak da çalışıyor.

MANNİ L. PEREZ'İN LUCİA OLDUĞU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Manni L. Perez'in Lucia'yı canlandırdığı, The Game Awards'un 17 Kasım'da açıkladığı adaylık listesiyle ortaya çıktı. Perez, GTA 6'daki performansıyla "En İyi Performans" kategorisinde aday gösterildi. Rockstar Games, oyunun seslendirme ve performans kadrosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

MANNİ L. PEREZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Manni L. Perez, Amerikan televizyonunun birçok sevilen dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Law & Order: SVU

Blindspot

The Blacklist

Chicago P.D.

Jessica Jones

East New York

Perez, Law & Order: SVU'da canlandırdığı MMA dövüşçüsü Esperanza Morales rolüyle 2020 yılında Imagen Ödülleri'nde "Televizyonda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Oyuncu, 23 yaşındayken başrol oynadığı komedi web dizisi "Utilities Not Included" ile ilk profesyonel işini almıştı.

MANNİ L. PEREZ DAHA ÖNCE GTA'DA YER ALDI MI?

Evet, Manni L. Perez daha önce de Rockstar Games yapımlarında yer aldı. Perez, GTA Online'da bir blackjack krupiyesini seslendirdi. Oyuncunun GTA 5'te de küçük bir rolde yer aldığı belirtiliyor.

GTA 6'DA JASON'I KİM CANLANDIRIYOR?

GTA 6'nın diğer ana karakteri Jason Duval'ı canlandıran oyuncunun kim olduğu henüz bilinmiyor. Jason'ın oyuncusu, The Game Awards'un "En İyi Performans" adayları arasında yer almadı. Rockstar Games de bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKTI?

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıktı. Oyun, Türkiye'de 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00'da oynanabilir hale geldi.