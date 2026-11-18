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Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6'nın çıkışına kısa süre kala Türkiye satış fiyatları da belli oldu. PlayStation Store ve Xbox Store'da ön siparişe açılan oyunun Standart ve Ultimate sürümleri farklı fiyatlarla satışa sunulurken, iki platform arasındaki fiyat farkı da merak ediliyor. Peki, GTA 6 kaç TL, Standart ve Ultimate Edition fiyatı ne kadar? PlayStation ve Xbox fiyatları aynı mı? İşte güncel fiyatlar ve sürümlere ilişkin detaylar.

GTA 6 KAÇ TL?

Rockstar Games'in yeni oyunu Grand Theft Auto VI'nın Türkiye fiyatı, PlayStation Store ve Xbox Store'da açıklandı. Mağazaların Türkiye sayfalarında yer alan fiyatlara göre GTA 6'nın Standart Sürümü 3.999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4.999 TL olarak listeleniyor.

Buna göre iki sürüm arasında 1.000 TL fiyat farkı bulunuyor. Açıklanan tutarlar dijital mağazalardaki fiyatlar olup satın alma öncesinde ilgili mağazadaki güncel fiyatın kontrol edilmesi gerekiyor.

GTA 6 STANDART SÜRÜMÜ KAÇ TL?

GTA 6 Standart Edition, PlayStation Store ve Xbox Store'da 3.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Standart sürümde Grand Theft Auto VI oyunu yer alıyor.

Rockstar Games'in açıklamasına göre dijital sürümü 20 Kasım 2026'dan önce satın alan oyuncular Vintage Vice City Paketi'ne de sahip oluyor. Dijital ön siparişlerde ayrıca bir aylık GTA+ üyeliği fırsatı bulunuyor.

GTA 6 ULTIMATE EDITION KAÇ TL?

GTA 6 Ultimate Edition'ın Türkiye fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı. Bu sürüm, Standart Edition'a kıyasla 1.000 TL daha yüksek fiyatla listeleniyor.

Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre Ultimate Edition, ana oyunun yanı sıra Ultimate Edition yükseltmesini de içeriyor. Dijital satın alımlarda belirtilen ön sipariş bonusları bu sürüm için de geçerli.

GTA 6 PLAYSTATION VE XBOX FİYATLARI AYNI MI?

GTA 6'nın Türkiye fiyatları PlayStation Store ve Xbox Store'da aynı seviyede bulunuyor. Her iki platformda da Standart Edition 3.999 TL, Ultimate Edition ise 4.999 TL olarak listeleniyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için açıklanan dijital mağaza fiyatları şöyle:

PlayStation 5 Standart Edition: 3.999 TL

PlayStation 5 Ultimate Edition: 4.999 TL

Xbox Series X|S Standart Edition: 3.999 TL

Xbox Series X|S Ultimate Edition: 4.999 TL

Dolayısıyla mevcut mağaza fiyatlarına göre PlayStation ve Xbox arasında bir fiyat farkı bulunmuyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi bilgilendirmesine göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için satışa sunuluyor. Oyunun Standart ve Ultimate sürümleri her iki konsolun dijital mağazalarında da bulunuyor.

Rockstar Games'in platformlara ilişkin açıklamasında PC sürümü yer almıyor. Bu nedenle PC platformu için açıklanmış resmi bir GTA 6 satış fiyatı bulunmuyor.