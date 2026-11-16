GTA 6 hangi platformlara, konsollarda çıkacak? PS4'te GTA 6 oynanır mı, Xbox Series S destekliyor mu?

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Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken, yapımın hangi platformlarda oynanabileceği de gündemdeki yerini koruyor. Rockstar Games'in yeni oyunu için açıkladığı platform listesi, özellikle eski nesil konsol kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Oyuncular, GTA 6'nın PS4 ve Xbox One'a gelip gelmeyeceğini, Xbox Series S ve Series X modellerinde oynanıp oynanamayacağını merak ediyor. İşte GTA 6'nın çıkacağı platformlara ilişkin resmî bilgiler...

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için piyasaya sürülecek. Oyunun 19 Kasım 2026'da çıkması planlanıyor. Şirketin açıkladığı mevcut platform listesinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri bulunmuyor.

PS4'TE GTA 6 OYNANIR MI?

Hayır. GTA 6'nın PlayStation 4 sürümü resmî olarak duyurulmadı. Rockstar Games, oyunun çıkış platformları arasında yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S modellerini açıkladı. Bu nedenle PS4 kullanıcıları GTA 6'yı mevcut konsollarına yükleyerek oynayamayacak.

XBOX SERIES S GTA 6'YI DESTEKLİYOR MU?

Evet. GTA 6, Xbox Series S ve Xbox Series X modellerini kapsayan Xbox Series X|S platformu için çıkacak. Dolayısıyla Xbox Series S kullanıcıları da oyunu oynayabilecek. Rockstar Games'in resmî platform açıklamasında her iki konsol modeli de desteklenen sistemler arasında yer alıyor.

GTA 6 XBOX ONE'A ÇIKACAK MI?

GTA 6'nın Xbox One sürümü için de resmî bir duyuru bulunmuyor. Rockstar Games'in açıkladığı platformlar arasında Xbox One yer almıyor. Oyunun mevcut çıkış planı Xbox Series X|S modellerini kapsıyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin henüz resmî bir çıkış tarihi açıklamadı. Şirketin mevcut duyurularında 19 Kasım 2026 tarihi PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümleri için belirtiliyor. PC versiyonunun ne zaman yayımlanacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih veya takvim bulunmuyor. Bu nedenle PC çıkışına yönelik farklı tarihler, Rockstar tarafından doğrulanmadığı sürece kesin bilgi olarak değerlendirilmiyor.

GTA 6 HANGİ KONSOLLARDA OYNANABİLECEK?

Rockstar Games'in açıkladığı mevcut bilgilere göre GTA 6'nın çıkış platformları şöyle:

- PlayStation 5: Destekleniyor.

- Xbox Series X: Destekleniyor.

- Xbox Series S: Destekleniyor.

- PlayStation 4: Resmî sürümü bulunmuyor.

- Xbox One: Resmî sürümü bulunmuyor.

- PC: Çıkış tarihi ve platform duyurusu henüz yapılmadı.

GTA 6'nın 19 Kasım 2026'daki ilk çıkışı için açıklanan platformlar PlayStation 5 ve Xbox Series X|S ile sınırlı. PC ve eski nesil konsollar için şu aşamada resmî bir sürüm duyurulmuş değil.