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GTA 6 çıkış tarihi için bekleyiş sona eriyor. Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında tüm bölgelerde yerel saatle gece yarısı erişime açılacak. Peki, GTA 6 Türkiye saati ile kaçta çıkacak? GTA 6 erken erişim ne zaman? Detaylar...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in resmi açıklamasına göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Uzun süredir beklenen yapım, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için satışa sunulacak. Oyunun çıkış tarihiyle ilgili açıklamada, farklı bölgelerdeki oyuncuların yerel saatle gece yarısından itibaren oyuna erişebileceği belirtildi.

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6'nın Türkiye'deki çıkış saati de Rockstar Games'in duyurduğu yerel saat uygulamasına göre belli oldu. Buna göre oyun, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da Türkiye'de erişime açılacak. Oyuncular, dijital sürümü önceden indirmiş olmaları halinde çıkış saatinden itibaren oyuna giriş yapabilecek.

GTA 6 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da tüm bölgelerde yerel saatle 00.00'da yayınlanacak. Bu nedenle oyunun açılış saati, oyuncuların bulunduğu ülkenin saat dilimine göre değişiklik gösterecek. Türkiye'de ise erişim gece yarısında başlayacak.

GTA 6 ERKEN ERİŞİM NE ZAMAN?

GTA 6 için çıkış tarihinden önce erken erişim sunulacağına ilişkin Rockstar Games tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Oyunun ön yükleme seçeneğiyle indirilebilmesi, erken erişim hakkı verildiği anlamına gelmiyor. Ön yükleme sayesinde oyuncular oyunun dosyalarını çıkış öncesinde konsollarına indirebiliyor ancak oynama imkânı resmi yayın saati geldiğinde açılıyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in duyurduğu çıkış platformları PlayStation 5 ve Xbox Series X|S olarak açıklandı. Şirketin mevcut resmi duyurusunda PC sürümü için kesin bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Bu nedenle bilgisayar kullanıcılarının GTA 6'yı ne zaman oynayabileceğine ilişkin henüz doğrulanmış bir tarih bulunmuyor.