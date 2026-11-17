Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6'nın ön yükleme dosyası, kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar yer kaplıyor. Oyun PlayStation 5 ile Xbox Series X ve Series S için 19 Kasım 2026'da çıkacak. Dijital sürümü alanlar dosyaları 10 Kasım'dan beri indirebiliyor; oyun ise çıkış gününe kadar açılmıyor.

GTA 6 DOSYA BOYUTU NEDİR, KAÇ GB?

Rockstar'ın verdiği rakam "cihaza göre 212 GB'a kadar". Şirket her konsol için ayrı bir boyut açıklamadı. Yani 212 GB üst sınır olarak verildi ve bazı konsollarda indirme biraz daha küçük olabilir. Rockstar, oyuncuların ön yüklemeye bir an önce başlayabilmek için konsollarında yeterli boş alan bırakmasını istedi.

İndirilen dosyanın boyutuyla oyun kurulduktan sonra kapladığı alan aynı olmayabilir. Çıkış gününde gelecek bir güncelleme de bu rakamı değiştirebilir. Bu yüzden konsolda 212 GB'ın biraz üstünde boş yer tutmak işi kolaylaştırır.

PS5 VE XBOX'TA NE KADAR BOŞ ALAN GEREKİYOR?

Her iki konsolda da Rockstar'ın açıkladığı 212 GB'lık üst sınır geçerli. Microsoft da Sony de GTA 6 için ayrı bir rakam paylaşmadı. Depolama alanı en dar olan konsol 512 GB'lık Xbox Series S: bu alanın bir kısmı sistem dosyalarına ayrıldığı için oyunu indirmeden önce başka oyunları silmek gerekebilir.

GTA 6 ÖN YÜKLEMESİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Dijital ön yükleme 10 Kasım 2026 Salı günü açıldı. PS5'te indirme her ülkede yerel saatle 00.00'da başladı. Xbox Series X|S'te ise dünya genelinde aynı anda, GMT 00.00'da açıldı; bu saat Türkiye'de 03.00'e denk geliyor. Ön yükleme yalnız dosyaları indirmeye yarıyor, oyun 19 Kasım'daki çıkışla birlikte açılıyor.

KUTULU SÜRÜMDE DE İNDİRME GEREKİYOR MU?

Evet. Rockstar'ın açıklamasına göre kutulu sürümler 12 Kasım'dan itibaren raflarda. Red Bull Türkiye'nin haberine göre bu kutularda oyun diski yerine bir indirme kodu var; oyun dosyaları kodla internetten iniyor. Kutulu sürümü alanların da aynı boş alanı ayırması gerekiyor.