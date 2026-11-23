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GTA 6 bilgisayara ne zaman çıkacak sorusu, oyunun konsollarda çıkmasının ardından en çok araştırılan konular arasına girdi. Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Sektördeki beklentiler PC sürümünün 2027 yılında gelebileceği yönünde olsa da bu iddialar Rockstar ya da Take-Two tarafından doğrulanmadı.

GTA 6 PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, GTA 6'yı şu ana kadar yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için duyurdu. Oyunun bilgisayar sürümü için resmi bir tarih ya da takvim paylaşılmadı.

Bazı kaynaklar PC sürümünün 2027'nin ilk yarısında gelebileceğini öne sürüyor. Ancak bu tahminler resmi açıklamaya değil, Rockstar'ın önceki oyunlarındaki çıkış takvimine ve Take-Two'nun mali takvimine dayanıyor.

TAKE-TWO PC SÜRÜMÜ HAKKINDA NE DEDİ?

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, PC pazarının konsol tipi oyunlar için büyüdüğünü ve şirketin büyük yapımlarının zaman içinde genellikle tüm platformlara ulaştığını söyledi. Zelnick, Rockstar Games'in GTA 6'yı şimdilik yalnızca konsollar için duyurduğunu vurgulayarak PC sürümü için tarih vermedi.

GTA 6 PC'YE NEDEN GEÇ GELİYOR?

Rockstar Games, büyük oyunlarını önce konsollarda yayınlayıp PC sürümünü sonradan getirme stratejisi izliyor. GTA 5 ilk olarak 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkmış, PC sürümü ise yaklaşık 1,5 yıl sonra, 2015'te yayınlanmıştı. Red Dead Redemption 2 de 2018'de konsollara, yaklaşık bir yıl sonra 2019'da PC'ye gelmişti.

Bu takvim, PC sürümünün farklı donanım yapılandırmalarına göre optimize edilmesi için ek zaman tanınmasıyla açıklanıyor. Benzer bir yolun GTA 6 için de izlenmesi bekleniyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

GTA 6, 19 Kasım 2026 itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında oynanabiliyor. PlayStation 4 ve Xbox One gibi önceki nesil konsollar için bir sürüm bulunmuyor.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ Mİ?

PC sürümü resmi olarak duyurulmadığı için GTA 6'nın bilgisayar sistem gereksinimleri de açıklanmadı. İnternette dolaşan sistem gereksinimi listeleri tahmine dayanıyor ve Rockstar tarafından doğrulanmış değil.

GTA 6 KONUSU NE?

GTA 6, serinin ikonik şehri Vice City'ye geri dönüyor. Gerçek hayattaki Florida'dan esinlenen Leonida eyaletinde geçen oyunda, Lucia ve Jason adlı iki ana karakterin hikâyesi anlatılıyor. Lucia, serinin uzun yıllar sonra ilk kadın ana karakteri olarak dikkat çekiyor.